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  • Regel de stilte
  • Regel de stilte
  • Regel de stilte
  • Regel de stilte
  • Regel de stilte
  • Regel de stilte
  • Regel de stilte
  • Regel de stilte
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Niet meer leverbaar

Hi-Res draadloze over-ear koptelefoon

TAH8505BK/00

4
| (8) Reviews & awards
Regel de stilte
Luister naar uw muziek, niet naar de regen. U kunt de functie Active Noise Cancelling (actieve ruisonderdrukking) op deze draadloze koptelefoon voor over het oor aanpassen aan uw situatie. Met een speelduur van 30 uur en flexibel snel opladen bent u helemaal klaar voor de reis
Bekijk alle voordelen

Draadloze hoofdtelefoon met actieve ruisonderdrukking

Regel de stilte

  • 40 mm drivers/gesloten achterkant

30 uur afspeel- of gesprekstijd (25 uur met ANC aan)

Deze koptelefoon staat altijd tot uw dienst, waar u ook heen gaat. Eén keer opladen duurt slechts 2 uur en een volledig opgeladen koptelefoon biedt 30 uur afspeel- of gesprekstijd zonder ruisonderdrukking, en 25 uur met de ruisonderdrukking ingeschakeld. Dankzij Rapid Charge en Quick Charge, profiteert u respectievelijk van 2 of 6 uur extra afspeeltijd.

Active Noise Canceling (ANC). Ga helemaal op in de muziek

Puur genieten met Active Noise Canceling. Met een druk op de knop sluit u lawaai buiten, bijvoorbeeld van de trein of uw drukke kantoor. Als u onderweg bent, kunt u naar uw muziek luisteren en tegelijk alert blijven op het geluid op straat met behulp van de bewustzijnsmodus.

Gladde, verstelbare hoofdband. Zachte oorkussens die uw hele oor bedekken

Van afspeellijst tot podcast, de perfect afgestelde akoestische neodymium-drivers bieden een diep basgeluid en heldere middentonen. De zachte oorkussen bedekken uw hele oor, waardoor extern geluid wordt geïsoleerd. De lichte hoofdband is eenvoudig verstelbaar en glad: uw haar raakt dus niet meer vast in uw koptelefoon.

Technische specificaties

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Recensies

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4.0

van 5

8

Reviews & awards

3
1

30/05/2023

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

De koptelefoon voldoet echt aan de verwachtingen

Het geluid is perfect en de bediening ook, is wel wat warm op je hoofd .

Voordelen

Super geluid

Nadelen

Redelijk klem om je hoofd dus warm

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor TAH8505BK Hi-Res draadloze over-ear koptelefoon

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor TAH8505BK Hi-Res draadloze over-ear koptelefoon

02/11/2022

Deutschland

Deutschland

klasse

Ich bin mit denKopfhörern mehr als zufrieden. Sie erfüllen alles was ich erwartet habe und sind im Preis auch geringer als andere mit gleicher Leistung.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor TAH8505BK Kabellose Over-Ear-Kopfhörer mit High Res Audio

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor TAH8505BK Kabellose Over-Ear-Kopfhörer mit High Res Audio

01/06/2022

Deutschland

Deutschland

Geverifieerde koper

Grosssartig

good sound,good surrounding filter, covers the ears perfectly.

Voordelen

Very good sound.

Nadelen

volume is not so easy to set.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor TAH8505BK Kabellose Over-Ear-Kopfhörer mit High Res Audio

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor TAH8505BK Kabellose Over-Ear-Kopfhörer mit High Res Audio

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