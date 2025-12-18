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Draadloze koptelefoon voor over het oor

TAH7508BK/97

5

| (1) Beoordeling

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Of u nu werkt of van uw vrije tijd geniet, met deze draadloze hoofdtelefoon met ruisonderdrukking vliegen uw dagen voorbij! Dankzij de adaptieve ruisonderdrukking en de comfortabele pasvorm over het oor wordt u geen seconde afgeleid. Geniet van rijk, gedetailleerd geluid en een lagevertragingsinstelling voor games en films.

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  • Noise Canceling Pro (Ruisonderdrukking)

  • Lichtgewicht hoofdtelefoon voor over het oor

  • Natuurlijk geluid. Dynamische bas

  • Tot 60 uur afspeeltijd

Ga overal in op met Noise Canceling Pro

Adaptieve ruisonderdrukking reageert snel op uw omgeving om externe ruis, inclusief wind, in realtime te onderdrukken. Als u wilt horen wat er om u heen gebeurt, kunt u op een oordopje tikken om de Bewustzijnsmodus te activeren en geluiden van buiten binnen te laten. Met de Bewustzijnsmodus voert u een gesprek zonder uw koptelefoon af te zetten.

Licht, comfortabel, opvouwbaar—en stijlvol!

De ronde oorschelpbevestiging en het slanke model geven deze over-ear koptelefoon een opvallende stijl. De oorschelpen met memoryfoam bieden ook bij lange luistersessies optimaal comfort en kunnen plat worden gevouwen en naar binnen worden gedraaid, zodat je ze eenvoudig in een zak of tas opbergt.

Geweldig geluid, zelfs bij een laag volume, met dynamische bas

Geniet van rijk geluid uit de 40mm-drivers en goede passieve geluidsisolatie dankzij de over-ear pasvorm. Als je optimaal wilt genieten van je favoriete baslijnen zonder het volume te verhogen, activeer je gewoon Dynamic Bass via de multifunctionele knop of de Philips Headphones-app.

Technische specificaties

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Recensies

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5.0

van 5

1

Beoordeling

4
3
2
1

18/12/2025

Suomi

Suomi

Geverifieerde koper

Erinomaiset kuulokkeet

Kuulokkeiden äänenlaatu on erittäin hyvä ja käytettävyydeltään todella helpot. Kuulokkeet myös istuvat hyvin päässä eikä aiheuta silmälasien kanssa ongelmia. Tukevat ja laadukkaat eivät natise päässä vaikka liikkuisi samalla

Deze review is gemaakt voor TAH7508BK Korvat peittävät langattomat kuulokkeet

Date of Use 2024-11-18

Deze review is gemaakt voor TAH7508BK Korvat peittävät langattomat kuulokkeet

Date of Use 2024-11-18

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