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TAH7508BK/97
Laat u meeslepen
Of u nu werkt of van uw vrije tijd geniet, met deze draadloze hoofdtelefoon met ruisonderdrukking vliegen uw dagen voorbij! Dankzij de adaptieve ruisonderdrukking en de comfortabele pasvorm over het oor wordt u geen seconde afgeleid. Geniet van rijk, gedetailleerd geluid en een lagevertragingsinstelling voor games en films.
Noise Canceling Pro (Ruisonderdrukking)
Lichtgewicht hoofdtelefoon voor over het oor
Natuurlijk geluid. Dynamische bas
Tot 60 uur afspeeltijd
Adaptieve ruisonderdrukking reageert snel op uw omgeving om externe ruis, inclusief wind, in realtime te onderdrukken. Als u wilt horen wat er om u heen gebeurt, kunt u op een oordopje tikken om de Bewustzijnsmodus te activeren en geluiden van buiten binnen te laten. Met de Bewustzijnsmodus voert u een gesprek zonder uw koptelefoon af te zetten.
De ronde oorschelpbevestiging en het slanke model geven deze over-ear koptelefoon een opvallende stijl. De oorschelpen met memoryfoam bieden ook bij lange luistersessies optimaal comfort en kunnen plat worden gevouwen en naar binnen worden gedraaid, zodat je ze eenvoudig in een zak of tas opbergt.
Geniet van rijk geluid uit de 40mm-drivers en goede passieve geluidsisolatie dankzij de over-ear pasvorm. Als je optimaal wilt genieten van je favoriete baslijnen zonder het volume te verhogen, activeer je gewoon Dynamic Bass via de multifunctionele knop of de Philips Headphones-app.
5.0
van 5
1
Beoordeling
Perämetsä
18/12/2025
Suomi
Geverifieerde koper
Erinomaiset kuulokkeet
Kuulokkeiden äänenlaatu on erittäin hyvä ja käytettävyydeltään todella helpot. Kuulokkeet myös istuvat hyvin päässä eikä aiheuta silmälasien kanssa ongelmia. Tukevat ja laadukkaat eivät natise päässä vaikka liikkuisi samalla
Deze review is gemaakt voor TAH7508BK Korvat peittävät langattomat kuulokkeet
Date of Use 2024-11-18
Deze review is gemaakt voor TAH7508BK Korvat peittävät langattomat kuulokkeet
Date of Use 2024-11-18