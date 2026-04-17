De geluidskwaliteit van de Philips TAH5209 Draadloze over-ear-koptelefoon is erg goed. Ik hoor de bass van de muziek goed. De oorschelpen zitten comfortabel. Ik kan de koptelefoon de hele dag op hebben, zonder hoofdpijn te krijgen. De hoofdband is verstelbaar. De prijs-kwaliteit verhouding is goed. Echter, voor iets meer geld zou ik ook een koptelefoon met noise cancelation kunnen kopen. Het is jammer dat deze dat niet heeft. Voor de rest ben ik erg tevreden met deze koptelefoon. Hij is makkelijk mee te nemen in mijn rugtas. Ik vind de witte kleur mooi, maar de oorschelpen worden wel snel vies. Bijvoorbeeld als ik make-up draag. De batterij gaat erg lang mee. Ik hoef de koptelefoon bijna nooit op te laden.