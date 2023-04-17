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Niet meer leverbaar
TAH1108BK/00
Blijf dicht bij de muziek
Luister op uw manier naar de geluiden waar u van houdt. Deze draadloze on-ear-koptelefoon biedt 15 uur speeltijd en helder geluid. Dankzij de knoppen op de oorschelpen kunt u eenvoudig muziek en telefoongesprekken bedienen en de oorschelpen kunnen worden ingeklapt om ze eenvoudig op te bergen.
30mm drivers/gesloten achterkant
Bluetooth®
Lichte hoofdband
Opvouwbaar
Deze Bluetooth on-ear-koptelefoon is gemakkelijk te koppelen en u krijgt tot 15 uur afspeeltijd na 2 uur opladen. Als de batterij bijna leeg is, kunt u snel 15 minuten opladen voor nog eens 3 uur afspeeltijd.
Krachtige akoestische neodymium-drivers van 30 mm zorgen voor een helder geluid, terwijl het design met gesloten achterkant voor een geweldige geluidsisolatie zorgt. Geniet van elke minuut van uw muziek zonder dat anderen horen waar u naar luistert.
De zachte oorschelpen bieden extra comfort tijdens het luisteren. Met de knoppen op de oorschelp kun je het volume aanpassen, nummers overslaan of pauzeren, oproepen aannemen of weigeren en nog veel meer.
Recensies
De levensduur van de batterij is bij benadering en kan variëren afhankelijk van de staat van het apparaat.