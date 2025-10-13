Ingebouwde cd-speler met lade

Of het nu gaat om een oude mix-cd van vroeger of een nieuwe release: schuif het zilveren schijfje in de lade aan de voorkant en geniet van de muziek die je dierbaar is. De ingebouwde cd-speler ondersteunt alle cd-formaten en op het heldere LED-display zie je informatie over nummers en het afspelen.