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TAFT1/10
Ontworpen voor hifiweergave
De FT1 Bluetooth®-platenspeler nodigt u uit om volop te genieten van uw favoriete muziek. Het draaiplateau van gegoten aluminium laat vinylplaten met finesse ronddraaien en er is ook een ingebouwde cd-speler. U kunt het toestel draadloos of bekabeld installeren en gebruiken.
Platenspeler en cd-speler
Bluetooth® 5.4, Auracast™
Hoogwaardige componenten
RCA-aux-uitgang, hoofdtelefoonaansluiting
Albums. EP's. Singles. De Philips Fidelio FT1-platenspeler is vervaardigd met hoogwaardige componenten, zodat u jarenlang het beste uit uw platen kunt halen. U kunt vinylplaten afspelen op 33 1/3 of 45 rpm: draai gewoon aan de voelbare bedieningsknop voor 2 snelheden om de juiste snelheid te selecteren en laat de naald zakken.
Of het nu gaat om een oude mix-cd van vroeger of een nieuwe release: schuif het zilveren schijfje in de lade aan de voorkant en geniet van de muziek die je dierbaar is. De ingebouwde cd-speler ondersteunt alle cd-formaten en op het heldere LED-display zie je informatie over nummers en het afspelen.
De FT1 maakt via Bluetooth® snel verbinding met je draadloze luidsprekers of hoofdtelefoon. Of gebruik Auracast™ om de platen en cd's die je afspeelt naar zoveel compatibele luidsprekers als je wilt te streamen, ideaal voor feestjes. Ondersteuning voor de LC3-codec zorgt voor het best mogelijke geluid.
Recensies
Het Bluetooth®-woordmerk en de Bluetooth®-logo's zijn gedeponeerde handelsmerken die eigendom zijn van Bluetooth SIG, Inc. Het Auracast™-woordmerk en de Auracast™-logo's zijn handelsmerken die eigendom zijn van Bluetooth SIG, Inc.