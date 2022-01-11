ProductenPhilips ondersteuning
nl/fr

Betaal later met Klarna

Registreer en krijg €10,- korting

Gratis verzending vanaf €40,-

30 dagen retourgarantie

Alle series

  • Productfoto voorkant
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Meest getoonde foto
  • Productfoto voorkant
  • Foto van afstandsbediening
  • Foto van afstandsbediening
  • Afbeelding van aansluitingszijde
  • Alternatieve productfoto
  • Alternatieve productfoto
  • Alternatieve productfoto
  • Alternatieve productfoto
  • Alternatieve productfoto
  • Foto van product in gebruik
  • Foto van product in gebruik
  • Foto van product in gebruik
  • Foto van product in gebruik
  • Foto van product in gebruik
  • Productfoto voorkant
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Meest getoonde foto
  • Productfoto voorkant
  • Foto van afstandsbediening
  • Foto van afstandsbediening
  • Afbeelding van aansluitingszijde
  • Alternatieve productfoto
  • Alternatieve productfoto
  • Alternatieve productfoto
  • Alternatieve productfoto
  • Alternatieve productfoto
  • Foto van product in gebruik
  • Foto van product in gebruik
  • Foto van product in gebruik
  • Foto van product in gebruik
  • Foto van product in gebruik

Niet meer leverbaar

SoundBar 3.1 met draadloze subwoofer

TAB8805/10

2.8

| (21) Reviews & awards

Krachtig bioscoopgeluid

Maak uw filmavond nog beter met deze krachtige SoundBar met draadloze subwoofer. De meeslepende 3D-audio van Dolby Atmos plaatst u midden in de actie. Dankzij de compatibiliteit met Play-Fi kunt u eenvoudig een echt Surround Sound-systeem creëren.

Bekijk alle voordelen

Krachtig bioscoopgeluid

  • Draadloze subwoofer max. 400 W

  • Dolby Atmos®

  • Compatibel met DTS Play-Fi

  • Aan te sluiten op spraakassistenten

Slimme SoundBar. Krachtige bioscoopervaring

Slimme SoundBar. Krachtige bioscoopervaring

Deze SoundBar voegt 300 W aan rijk geluid toe aan alles wat u kijkt en elk nummer dat u leuk vindt. 3.1-kanalen vullen iedere kamer met betoverende soundtracks, overdonderende effecten en kristalheldere dialogen. De draadloze subwoofer maakt elke explosie en elke beat intenser.

Dolby Atmos. Verhoog de spanning

Dolby Atmos. Verhoog de spanning

Geef elke scène meer impact, waar u ook naar kijkt. Deze met Dolby Atmos compatibele SoundBar reproduceert diepte en hoogte, waardoor een virtuele, driedimensionale Surround Sound ontstaat die boven u en om u heen beweegt.

Play-Fi. Van audio in meerdere kamers tot Surround Sound

Play-Fi. Van audio in meerdere kamers tot Surround Sound

Dankzij de eenvoudige Play-Fi-compatibiliteit is deze soundBar de ster van uw Multiroom-opstelling. U kunt Play-Fi-compatibele luidsprekers synchroniseren voor audio in meerdere kamers of zelfs een echt Surround Sound-systeem maken: en dat allemaal via de Philips Sound-app of de Play-Fi-app.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Recensies

Deze beoordelingen worden beheerd door Bazaarvoice en voldoen aan het Bazaarvoice Authenticiteitsbeleid, dat wordt ondersteund door antifraudetechnologie en menselijke analyse. Ga voor meer informatie naar
De mening van onze klanten is nuttig voor iedereen, of het nu een review of een simpele sterbeoordeling.van een product is. Dankzij deze beoordelingen komt u meer te weten over het product en kunt u gemakkelijker een aankoopbeslissing nemen. Elke klant die een product online of in de winkel heeft gekocht, kan een beoordeling achterlaten

2.8

van 5

21

Reviews & awards

4

11/01/2022

Nederland

Nederland

Helemaal fantastisch!

Dolby Atmos ervaring is geweldig, overall is het geluid gewoon ontzettend goed en van hoge kwaliteit. Erg blij met deze soundbar/subwoofer!

Voordelen

Dolby Atmos, Surround, Lage bassen, high quality sound

Nadelen

geen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor TAB8805 SoundBar 3.1 met draadloze subwoofer

Datum gebruik 2021-12-11

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor TAB8805 SoundBar 3.1 met draadloze subwoofer

Datum gebruik 2021-12-11

17/12/2021

United Kingdom

United Kingdom

Great sound

Easy to set up sound and bass are great I have added 2 play fi speakers for even more emersive sound very happy with this soundbar.

Voordelen

Lots of features great sound looks smart sat under tv

Nadelen

None

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor TAB8805 Soundbar 3.1 with wireless subwoofer

Datum gebruik 2020-11-17

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor TAB8805 Soundbar 3.1 with wireless subwoofer

Datum gebruik 2020-11-17

24/11/2021

United Kingdom

United Kingdom

Sound is amazing

I just upgraded my soundbar as my previous one wasn't connecting particularly well with my new OLED TV. Only used it today but the sound and power from this is second to none for the price and is far more superior to previous soundbar I've had.

Voordelen

Great sound

Nadelen

Slightly larger than previous soundbar

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor TAB8805 Soundbar 3.1 with wireless subwoofer

Datum gebruik 2021-10-24

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor TAB8805 Soundbar 3.1 with wireless subwoofer

Datum gebruik 2021-10-24

Meld u aan voor de Philips-nieuwsbrief voor exclusieve aanbiedingen

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
  • Tips voor een gezonde levensstijl.

Ik ontvang graag promotionele berichten - op basis van mijn voorkeuren en gedrag - over producten, diensten, evenementen en aanbiedingen van Philips. Ik kan me op elk gewenst moment eenvoudig afmelden.

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
  • Tips voor een gezonde levensstijl.