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Niet meer leverbaar
TAB8805/10
Krachtig bioscoopgeluid
Maak uw filmavond nog beter met deze krachtige SoundBar met draadloze subwoofer. De meeslepende 3D-audio van Dolby Atmos plaatst u midden in de actie. Dankzij de compatibiliteit met Play-Fi kunt u eenvoudig een echt Surround Sound-systeem creëren.
Draadloze subwoofer max. 400 W
Dolby Atmos®
Compatibel met DTS Play-Fi
Aan te sluiten op spraakassistenten
Deze SoundBar voegt 300 W aan rijk geluid toe aan alles wat u kijkt en elk nummer dat u leuk vindt. 3.1-kanalen vullen iedere kamer met betoverende soundtracks, overdonderende effecten en kristalheldere dialogen. De draadloze subwoofer maakt elke explosie en elke beat intenser.
Geef elke scène meer impact, waar u ook naar kijkt. Deze met Dolby Atmos compatibele SoundBar reproduceert diepte en hoogte, waardoor een virtuele, driedimensionale Surround Sound ontstaat die boven u en om u heen beweegt.
Dankzij de eenvoudige Play-Fi-compatibiliteit is deze soundBar de ster van uw Multiroom-opstelling. U kunt Play-Fi-compatibele luidsprekers synchroniseren voor audio in meerdere kamers of zelfs een echt Surround Sound-systeem maken: en dat allemaal via de Philips Sound-app of de Play-Fi-app.
2.8
van 5
21
Reviews & awards
kbm83
11/01/2022
Nederland
Helemaal fantastisch!
Dolby Atmos ervaring is geweldig, overall is het geluid gewoon ontzettend goed en van hoge kwaliteit. Erg blij met deze soundbar/subwoofer!
Voordelen
Dolby Atmos, Surround, Lage bassen, high quality sound
Nadelen
geen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAB8805 SoundBar 3.1 met draadloze subwoofer
Datum gebruik 2021-12-11
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAB8805 SoundBar 3.1 met draadloze subwoofer
Datum gebruik 2021-12-11
Mikelew
17/12/2021
United Kingdom
Great sound
Easy to set up sound and bass are great I have added 2 play fi speakers for even more emersive sound very happy with this soundbar.
Voordelen
Lots of features great sound looks smart sat under tv
Nadelen
None
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAB8805 Soundbar 3.1 with wireless subwoofer
Datum gebruik 2020-11-17
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAB8805 Soundbar 3.1 with wireless subwoofer
Datum gebruik 2020-11-17
Tropiben
24/11/2021
United Kingdom
Sound is amazing
I just upgraded my soundbar as my previous one wasn't connecting particularly well with my new OLED TV. Only used it today but the sound and power from this is second to none for the price and is far more superior to previous soundbar I've had.
Voordelen
Great sound
Nadelen
Slightly larger than previous soundbar
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAB8805 Soundbar 3.1 with wireless subwoofer
Datum gebruik 2021-10-24
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAB8805 Soundbar 3.1 with wireless subwoofer
Datum gebruik 2021-10-24