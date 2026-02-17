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  • Beter geluid voor al uw entertainment
  • Beter geluid voor al uw entertainment
  • Beter geluid voor al uw entertainment
  • Beter geluid voor al uw entertainment
  • Beter geluid voor al uw entertainment
  • Beter geluid voor al uw entertainment
  • Beter geluid voor al uw entertainment
  • Beter geluid voor al uw entertainment
  • Beter geluid voor al uw entertainment
  • Beter geluid voor al uw entertainment
  • Beter geluid voor al uw entertainment
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  • Beter geluid voor al uw entertainment
  • Beter geluid voor al uw entertainment
  • Beter geluid voor al uw entertainment
  • Beter geluid voor al uw entertainment
  • Beter geluid voor al uw entertainment
  • Beter geluid voor al uw entertainment
  • Beter geluid voor al uw entertainment
  • Beter geluid voor al uw entertainment
  • Beter geluid voor al uw entertainment
  • Beter geluid voor al uw entertainment

Soundbar 2.0

TAB5109/10

3.3

| (3) Reviews & awards | 100% beveelt dit product aan

Beter geluid voor al uw entertainment

Wat u ook graag kijkt of speelt, geniet er nu nog meer van! Deze prachtige, onopvallende soundbar biedt duidelijker stemgeluid en beter klinkende effecten. Geavanceerde audiotechnologie zorgt voor een meeslepende geluidservaring, ongeacht waar u naar kijkt.

Bekijk alle voordelen

Beter geluid voor al uw entertainment

  • 2.0-kanaals

  • Max. 120 W HDMI ARC

  • DTS Virtual:X

  • Dolby Digital Plus

Simpelweg beter TV-geluid

Simpelweg beter TV-geluid

Deze betaalbare soundbar (2.0-kanaals) is klein van formaat maar zorgt voor een grootse en nieuwe geluidsbeleving voor al uw favoriete content. Met de vier EQ-modi kunt u een geluidsstijl kiezen die past bij wat u kijkt en kunt u stemmen in elke modus helderder maken door de dialoogversterking te activeren.

DTS Virtual:X voor meeslepend 3D-geluid in elke kamer

DTS Virtual:X voor meeslepend 3D-geluid in elke kamer

Compatibiliteit met DTS Virtual:X transformeert het geluid van uw TV en biedt u een virtuele 3D-geluidservaring, ongeacht wat er op het scherm wordt weergegeven! U hebt geen extra luidsprekers nodig en het werkt in elke kamer: schakel het hem in via de afstandsbediening van de soundbar of de Philips Home Entertainment-app.

Dolby Digital Plus. Bioscoopgeluid in uw eigen huis

Dolby Digital Plus. Bioscoopgeluid in uw eigen huis

Geniet op de voorste rij van alle drama's die u bekijkt en speelt. Deze met Dolby Digital Plus compatibele soundbar biedt u een surround-soundervaring zonder dat u extra luidsprekers nodig hebt. U zult het verschil horen en voelen.

Technische specificaties

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Recensies

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3.3

van 5

3

Reviews & awards

100%

beveelt dit product aan

3
2

17/02/2026

France

France

PARFAIT POUR UN SALON!

Très bonne barre de son pour un prix modique! Son clair et détaillé, possibilité de piloter cette barre via une appli sur smartphone. Améliore grandement le son de votre télé! Parfait pour un salon. Le niveau de graves sur un blu-ray est pas mal du tout compte-tenu de l'absence de caisson de graves (mais on gagne en place)

Voordelen

Facilité d'utilisation via le port HDMI eARC - Son clair et détaillé - Appli smartphone

Nadelen

Rien vu le prix

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor TAB5109 Barre de son 2.0

Date of Use 2026-01-17

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor TAB5109 Barre de son 2.0

Date of Use 2026-01-17

30/04/2026

Deutschland

Deutschland

Spitze

Deze review is gemaakt voor TAB5109 Soundbar 2,0

Date of Use 2026-03-28

Deze review is gemaakt voor TAB5109 Soundbar 2,0

Date of Use 2026-03-28

20/07/2026

Deutschland

Deutschland

Haltbarkeit schlecht

Nach 6 Monaten defekt, lässt sich nicht mehr einschalten

Deze review is gemaakt voor TAB5109 Soundbar 2,0

Date of Use 2026-07-20

Deze review is gemaakt voor TAB5109 Soundbar 2,0

Date of Use 2026-07-20

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  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
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