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  • Blijf actief. Voel u fris. Zing mee.
  • Blijf actief. Voel u fris. Zing mee.
  • Blijf actief. Voel u fris. Zing mee.
  • Blijf actief. Voel u fris. Zing mee.
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  • Blijf actief. Voel u fris. Zing mee.
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  • Blijf actief. Voel u fris. Zing mee.
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Draadloze sportkoptelefoon

TAA4216BK/00

4.4
| (11) Reviews & awards
Blijf actief. Voel u fris. Zing mee.
Deze slijtvaste, lichte, draadloze on-ear-koptelefoons zijn gemaakt voor een actieve levensstijl. De verwijderbare en wasbare bedekking van de oorschelpen biedt comfort, of u nu op de loopband rent of op het strand bent. Met 35 uur afspeeltijd blijft de muziek doorspelen.
Bekijk alle voordelen

Blijf actief. Voel u fris. Zing mee.

  • Wasbare oorkussens

  • Licht en duurzaam

  • IP55-bescherming tegen stof en water

Ga verder. 35 uur speeltijd

Ga verder. 35 uur speeltijd

Met 35 uur afspeeltijd na één keer opladen kunt u deze draadloze on-ear-koptelefoon gebruiken tijdens uw training en nog veel meer. Volledig opladen duurt minder dan 2 uur. Hebt u een extra boost nodig? Met slechts 15 minuten opladen krijgt u 2 uur extra afspeeltijd.

Voor sport of onderweg. Wasbare oorkussens

Voor sport of onderweg. Wasbare oorkussens

De zachte, ademende oorkussens zijn afneembaar zodat u ze eenvoudig schoon kunt maken en ze zijn gevuld met verkoelende gel. Wat u ook doet als u deze koptelefoon draagt, u kunt hem altijd weer fris laten voelen!

IP55-bescherming tegen stof en water

IP55-bescherming tegen stof en water

Dankzij de IP55-classificatie werkt uw koptelefoon net zo goed op stoffige paden als in de stromende regen. Hoe veel u ook zweet en waar u ook naartoe gaat, niets houdt u tegen!

Technische specificaties

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Recensies

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4.4

van 5

11

Reviews & awards

1

16/11/2022

United Kingdom

United Kingdom

Geverifieerde koper

All Good

Decent level of water protection. Comfortable. Decent sound. Can hear ambient noise if you want to. Do look a little large but no big issue. Swapped my adidas RPT01 for these. Far better. Adidas ones kept breaking!

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor TAA4216BK Wireless sports headphones

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor TAA4216BK Wireless sports headphones

23/04/2025

Italia

Italia

Geverifieerde koper

Ottime cuffie; batteria perfetta dopo due annni

Funziona perfettamente, audio impeccabile e comoda da indossare anche durante gli esercizi in palestra. Comprata una seconda volta; la prima acquistata da mio figlio due anni prima funziona perfettamente e la durata della batteria si ridotta di pochissimo.

Deze review is gemaakt voor TAA4216BK Cuffie sportive wireless

Deze review is gemaakt voor TAA4216BK Cuffie sportive wireless

10/04/2025

Norge

Norge

Helt unik!

Beste sorten jeg har prøvd, man kan vaske putene også. Sikkert ikke meningen, men mulig.

Deze review is gemaakt voor TAA4216BK Trådløse sportshodetelefoner

Deze review is gemaakt voor TAA4216BK Trådløse sportshodetelefoner

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