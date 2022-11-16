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TAA4216BK/00
Wasbare oorkussens
Licht en duurzaam
IP55-bescherming tegen stof en water
Met 35 uur afspeeltijd na één keer opladen kunt u deze draadloze on-ear-koptelefoon gebruiken tijdens uw training en nog veel meer. Volledig opladen duurt minder dan 2 uur. Hebt u een extra boost nodig? Met slechts 15 minuten opladen krijgt u 2 uur extra afspeeltijd.
De zachte, ademende oorkussens zijn afneembaar zodat u ze eenvoudig schoon kunt maken en ze zijn gevuld met verkoelende gel. Wat u ook doet als u deze koptelefoon draagt, u kunt hem altijd weer fris laten voelen!
Dankzij de IP55-classificatie werkt uw koptelefoon net zo goed op stoffige paden als in de stromende regen. Hoe veel u ook zweet en waar u ook naartoe gaat, niets houdt u tegen!
4.4
van 5
11
Reviews & awards
Ding ding
16/11/2022
United Kingdom
Geverifieerde koper
All Good
Decent level of water protection. Comfortable. Decent sound. Can hear ambient noise if you want to. Do look a little large but no big issue. Swapped my adidas RPT01 for these. Far better. Adidas ones kept breaking!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAA4216BK Wireless sports headphones
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAA4216BK Wireless sports headphones
Gianni0Bit
23/04/2025
Italia
Geverifieerde koper
Ottime cuffie; batteria perfetta dopo due annni
Funziona perfettamente, audio impeccabile e comoda da indossare anche durante gli esercizi in palestra. Comprata una seconda volta; la prima acquistata da mio figlio due anni prima funziona perfettamente e la durata della batteria si ridotta di pochissimo.
Deze review is gemaakt voor TAA4216BK Cuffie sportive wireless
Deze review is gemaakt voor TAA4216BK Cuffie sportive wireless
johanHolm
10/04/2025
Norge
Helt unik!
Beste sorten jeg har prøvd, man kan vaske putene også. Sikkert ikke meningen, men mulig.
Deze review is gemaakt voor TAA4216BK Trådløse sportshodetelefoner
Deze review is gemaakt voor TAA4216BK Trådløse sportshodetelefoner