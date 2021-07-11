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Niet meer leverbaar
SWV6803/00
Eersteklas gevlochten USB-C-naar-USB-C-kabel
Thunderbolt 3 USB-C-aansluiting ondersteunt apparaten met een resolutie van 5K en een bandbreedte van 40 Gbps. Eersteklas kabel van 3 m voor extra flexibiliteit bij het opladen.
Thunderbolt 3.0
USB 4,0
40 Gbps
3 m
Een oplossing met één kabel voor uw USB-C-monitor die zorgt voor video en ultrasnelle gegevensoverdracht terwijl u tegelijkertijd uw laptop oplaadt.
Ondersteunt snelle bandbreedte van 40 Gbps via USB 4.0.
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