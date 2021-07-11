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Niet meer leverbaar
SWV6801/00
Hoogwaardige gevlochten USB-C-naar-USB-C-kabel
De Thunderbolt 3 USB-C-aansluiting ondersteunt apparaten met een 5K-resolutie en een bandbreedte van 40 Gbps. Hoogwaardige kabel met een lengte van 1.5 meter voor extra flexibiliteit tijdens het opladen.
Thunderbolt 3.0
USB 4.0
40 Gbps
1,5 m
Een oplossing met één kabel voor uw USB-C-monitor die zorgt voor video en ultrasnelle gegevensoverdracht terwijl u tegelijkertijd uw laptop oplaadt.
Ondersteunt snelle bandbreedte van 40 Gbps via USB 4.0.
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