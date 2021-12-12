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Niet meer leverbaar
SWV6021/00
Hoogwaardige USB-C naar HDMI- en VGA-adapter
Hoogwaardige USB-C naar HDMI- (female) en VGA-adapter. Kabel van 0,15 meter. VGA-uitgang ondersteunt 1920 x 1080p bij 60 Hz full HD-uitgang. HDMI ondersteunt 4K x 2K bij 30 Hz ultraheldere output.
HDMI
VGA
Bij een kwalitatieve constructie worden er alleen hoogwaardige materialen gebruikt om de duurzaamheid van de producten te verlengen.
Ondersteunt videoresolutie tot 4K (3840 x 2160) voor ultieme beeldkwaliteit en game-ervaringen.
Ga lekker zitten en geniet van prachtige videobeelden van 30 frames per seconde. Hierdoor beleeft u een vloeiendere kijkervaring.
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