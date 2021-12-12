Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Niet meer leverbaar
SWV6001/00
Hoogwaardige USB-C naar HDMI-adapter
Hoogwaardige USB-C naar HDMI-adapterkabel (female). Met een resolutie van 4K en een kabel van 0,15 meter.
Male-Female
HDMI 2.0
Bij een kwalitatieve constructie worden er alleen hoogwaardige materialen gebruikt om de duurzaamheid van de producten te verlengen.
Ondersteunt videoresolutie tot 4K (3840 x 2160) voor ultieme beeldkwaliteit en game-ervaringen.
Ga lekker zitten en geniet van prachtige videobeelden van 30 frames per seconde. Hierdoor beleeft u een vloeiendere kijkervaring.
Recensies