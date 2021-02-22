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Niet meer leverbaar

Type C naar HDMI-kabel

SWV5430/10

Geniet van superieure High Definition TV

Ervaar superieure High Definition TV. Hiermee kunt u uw mobiele apparaat rechtstreeks aansluiten op een TV, projector of mobiel scherm. Werkt met een USB-C 3.1-poort die de alternatieve Display Port-modus ondersteunt.

Bekijk alle voordelen

4K 30 Hz Ultra HD met ethernet

Geniet van superieure High Definition TV

  • 4K 30 Hz

  • High Speed

  • 1,5 m

Vloeiende beelden met 30 frames per seconde 30 Hz videosignaal

Ga lekker zitten en geniet van prachtige videobeelden van 30 frames per seconde. Hierdoor beleeft u een vloeiendere kijkervaring.

Technische specificaties

Handleidingen en documentatie

Lokale reclamefolder

  • PDF bestand, 241.4 kB
  • 18 June 2026

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