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Niet meer leverbaar

Stereo Y-kabel

SWA4527S/10

Geniet van geluid van topkwaliteit

Deze kabel zorgt voor een betrouwbare audioverbinding tussen componenten en verbindt audiocomponenten met een ontvanger/extra luidsprekers.

Bekijk alle voordelen

met deze stereo "Y"-kabel

Geniet van geluid van topkwaliteit

  • 1,5 m

  • 3,5 mm (M) - 2 RCA (M)

Signaalverzwakking is minimaal met vergulde aansluitingen

Hoogwaardige aansluitingen minimaliseren signaalverlies.

Ergonomische antisliphandgreep voor gebruiksgemak

Met deze antisliphandgreep kunt u de componenten eenvoudig, ergonomisch en comfortabel aansluiten.

Gegoten stekker voor veilige verbindingen

De gegoten stekkers zorgen voor veilige verbindingen tussen componenten en verlengen de duurzaamheid.

Technische specificaties

Handleidingen en documentatie

Lokale reclamefolder

  • PDF bestand, 189.5 kB
  • 18 June 2025

Gebruikershandleiding

  • PDF bestand, 114.4 kB
  • 26 November 2023

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