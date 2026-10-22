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Niet meer leverbaar

Stereoadapter

SWA2550W/10

Geniet van uw hoofdtelefoon

Maakt van een 6,35 mm hoofdtelefoonaansluiting een 3,5 mm hoofdtelefoonaansluiting.

Bekijk alle voordelen

met deze stereoadapter

Geniet van uw hoofdtelefoon

  • 6,35 mm (M) - 3,5 mm (F)

Flexibele PVC-aansluiting

Flexibele PVC-aansluiting die de gevoelige kern van de kabel beschermt. Zorgt voor een verlengde duurzaamheid en is gemakkelijk te installeren.

Geproduceerd met kwalitatieve constructie

Bij een kwalitatieve constructie worden er alleen hoogwaardige materialen gebruikt om de duurzaamheid van de producten te verlengen.

Ongedekte koperen afscherming

Ongedekte koperen afscherming beschermt tegen signaalverlies.

Handleidingen en documentatie

Lokale reclamefolder

  • PDF bestand, 130.9 kB
  • 21 July 2026

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