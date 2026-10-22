Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Niet meer leverbaar
SWA2550W/10
Geniet van uw hoofdtelefoon
Maakt van een 6,35 mm hoofdtelefoonaansluiting een 3,5 mm hoofdtelefoonaansluiting.
6,35 mm (M) - 3,5 mm (F)
Flexibele PVC-aansluiting die de gevoelige kern van de kabel beschermt. Zorgt voor een verlengde duurzaamheid en is gemakkelijk te installeren.
Bij een kwalitatieve constructie worden er alleen hoogwaardige materialen gebruikt om de duurzaamheid van de producten te verlengen.
Ongedekte koperen afscherming beschermt tegen signaalverlies.