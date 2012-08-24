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Niet meer leverbaar

Stereo dubbing-kabel

SWA2533W/10

5

| (1) Beoordeling | 100% beveelt dit product aan

Verzeker u van een betrouwbare aansluiting

Deze kabel zorgt voor een betrouwbare audioverbinding tussen componenten.

Bekijk alle voordelen

met deze stereo dubbing-kabel

Verzeker u van een betrouwbare aansluiting

  • 3,0 m

  • 3,5 mm (M) - 3,5 mm (M)

  • Zwart

Gegoten stekker voor veilige verbindingen

De gegoten stekkers zorgen voor veilige verbindingen tussen componenten en verlengen de duurzaamheid.

Flexibele PVC-aansluiting

Flexibele PVC-aansluiting die de gevoelige kern van de kabel beschermt. Zorgt voor een verlengde duurzaamheid en is gemakkelijk te installeren.

Rubberdrukvermindering

De rubberdrukvermindering zorgt voor een veilig maar toch flexibel verbindingspunt tussen de kabel en de stekker.

Technische specificaties

Handleidingen en documentatie

Lokale reclamefolder

  • PDF bestand, 167 kB
  • 18 June 2025

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