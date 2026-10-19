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Niet meer leverbaar
SWA2521W/10
Verzeker u van een betrouwbare aansluiting
Deze kabel zorgt voor een betrouwbare audioverbinding tussen componenten.
1,5 m
Vernikkelde aansluitingen zorgen voor een schoon contactpunt tussen de kabel en de aansluiting voor een betrouwbare verbinding.
Deze koperen conductor zorgt voor nauwkeurige signaaloverdracht met minimale weerstand.
Ongedekte koperen afscherming beschermt tegen signaalverlies.