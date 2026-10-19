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Niet meer leverbaar

Glasvezelkabel

SWA2302W/10

Verzeker u van een betrouwbare aansluiting

Met deze kabel haalt u het beste uit uw componenten. De kabel biedt de beste verbinding voor het overbrengen van audiosignalen tussen componenten.

Bekijk alle voordelen

met deze glasvezel audiokabel

Verzeker u van een betrouwbare aansluiting

  • 1,5 m

Hoogwaardige glasvezel

Digitale informatie wordt via zuivere glasvezels overgebracht naar uw componenten voor een ongeëvenaarde High Definition-geluidskwaliteit.

Ergonomische antisliphandgreep voor gebruiksgemak

Met deze antisliphandgreep kunt u de componenten eenvoudig, ergonomisch en comfortabel aansluiten.

Gegoten stekker voor veilige verbindingen

De gegoten stekkers zorgen voor veilige verbindingen tussen componenten en verlengen de duurzaamheid.

Technische specificaties

Handleidingen en documentatie

Lokale reclamefolder

  • PDF bestand, 194 kB
  • 18 June 2025

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