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Niet meer leverbaar

Luidsprekerdraad

SWA2105W/10

Verzeker u van een betrouwbare aansluiting

Deze luidsprekerdraad zorgt voor een betrouwbare audioverbinding tussen uw luidsprekers en de tuner.

Bekijk alle voordelen

met deze luidsprekerdraad

Verzeker u van een betrouwbare aansluiting

  • 10 m

  • 18 gauge

Zuiver koperen conductor voor betrouwbare signaaloverdracht

Deze koperen conductor zorgt voor nauwkeurige signaaloverdracht met minimale weerstand.

Plug & Play zorgt voor een eenvoudigere installatie

Met Plug & Play installeert u nieuwe componenten zonder technische analyses of complexe procedures te hoeven uitvoeren. Gewoon even aansluiten en het werkt!

Flexibele PVC-aansluiting

Flexibele PVC-aansluiting die de gevoelige kern van de kabel beschermt. Zorgt voor een verlengde duurzaamheid en is gemakkelijk te installeren.

Technische specificaties

Handleidingen en documentatie

Lokale reclamefolder

  • PDF bestand, 197 kB
  • 18 June 2025

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