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Niet meer leverbaar
Spotify in elke kamer
Geniet van authentiek geluid dankzij twee drivers voor echte audiofielen en Spotify Connect. Luister naar Spotify op een willekeurige luidspreker en gebruik de Spotify-app als afstandsbediening om uw systeem draadloos uit te breiden naar een willekeurige kamer en verder te gaan met luisteren waar u was gebleven.
Spotify Connect
Multiroom
Druk gewoon op 'PLAY'
Wanneer u op 'Play' drukt, komt er direct muziek uit de luidspreker, ongeacht of u de muziek het laatst hebt afgespeeld op een smartphone, tablet of een ander smart device. Met deze functie hebt u ook de mogelijkheid om de muziek van één luidspreker op een andere luidspreker af te spelen in verschillende kamers.
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3.7
van 5
12
Reviews & awards
80%
beveelt dit product aan
KevinS
15/11/2014
Nederland
Geweldig geluid en gemakkelijk te gebruiken
De installatie van deze luidsprekers is echt zo simpel als op de handleiding: binnen een paar minuten draait je Spotify playlist. Via m'n telefoon of tablet kan ik alles aanpassen: nummers, volume, switchen tussen de ene en de andere luidspreker, aan- en uitzetten. Superblij mee! Mijn vriendin kan gewoon haar eigen muziek afspelen, handig. Ook ideaal om ze buiten te gebruiken (maar dan moet je wifi daar natuurlijk wel goed zijn). Ik wilde al wat langer geluid op de badkamer en wist nog niet hoe. Die vraag is nu ook opgelost! Op de luidsprekers zelf kan je alleen het volume aanpassen, vooruit of terug naar andere nummers in de playlist en pauze. Maar meer heb je toch niet nodig, want je past de rest gewoon in je telefoon aan. Er zit geen accu in, dus je kunt niet zonder de oplader. De muziek kan hard genoeg, dus ideaal voor een feestje. Ook kan je ze tegelijkertijd aanzetten, dus iedereen heeft genoeg geluid. Er zit geen vertraging tussen de twee luidsprekers, ook erg fijn. Het geluid zelf klinkt erg professioneel (ik ben geen kenner, maar voor mij klinkt het dus top).
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SW700M Spotify Multiroom-luidspreker
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SW700M Spotify Multiroom-luidspreker
Luca
15/12/2014
United Kingdom
Excellent Product For Spotify users
This is so simple to set up, sounds great and is great value. I have a 700 and its awesome, sounds great. I am planning on buying another 700 and a 750 to go in my living room. I am a Spotify premium user and Connect is a game changer. Since i got the product on Friday i have used it everyday. I would say the 750 is better for bass lovers, however the 700 holds its own perfect for a 1 bed flat. I took it to a friends house party on saturday and it was awesome.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SW700M Spotify multiroom speaker
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SW700M Spotify multiroom speaker
Simian1805
15/12/2014
United Kingdom
Excellent Product For Spotify users
This is so simple to set up, sounds great and is great value. I have a 700 and its awesome, sounds great. I am planning on buying another 700 and a 750 to go in my living room. I am a Spotify premium user and Connect is a game changer. Since i got the product on Friday i have used it everyday. I would say the 750 is better for bass lovers, however the 700 holds its own perfect for a 1 bed flat. I took it to a friends house party on saturday and it was awesome.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SW700M Spotify multiroom speaker
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SW700M Spotify multiroom speaker
Spotify Premium-account is vereist voor deze luidspreker.