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Niet meer leverbaar

Spotify Multiroom-luidspreker

SW700M/12

3.7

| (12) Reviews & awards | 80% beveelt dit product aan

Spotify in elke kamer

Geniet van authentiek geluid dankzij twee drivers voor echte audiofielen en Spotify Connect. Luister naar Spotify op een willekeurige luidspreker en gebruik de Spotify-app als afstandsbediening om uw systeem draadloos uit te breiden naar een willekeurige kamer en verder te gaan met luisteren waar u was gebleven.

Bekijk alle voordelen

Spotify in elke kamer

  • Spotify Connect

  • Multiroom

  • Druk gewoon op 'PLAY'

Muziek streamt rechtstreeks via de luidsprekers, zonder gebruik van de accu van uw mobiele apparaat

Druk op 'Play' voor 'Music Follows Me'

Druk op 'Play' voor 'Music Follows Me'

Wanneer u op 'Play' drukt, komt er direct muziek uit de luidspreker, ongeacht of u de muziek het laatst hebt afgespeeld op een smartphone, tablet of een ander smart device. Met deze functie hebt u ook de mogelijkheid om de muziek van één luidspreker op een andere luidspreker af te spelen in verschillende kamers.

Muziek blijft spelen tijdens gesprekken, video's en games

Technische specificaties

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Recensies

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3.7

van 5

12

Reviews & awards

80%

beveelt dit product aan

2

15/11/2014

Nederland

Nederland

Geweldig geluid en gemakkelijk te gebruiken

De installatie van deze luidsprekers is echt zo simpel als op de handleiding: binnen een paar minuten draait je Spotify playlist. Via m'n telefoon of tablet kan ik alles aanpassen: nummers, volume, switchen tussen de ene en de andere luidspreker, aan- en uitzetten. Superblij mee! Mijn vriendin kan gewoon haar eigen muziek afspelen, handig. Ook ideaal om ze buiten te gebruiken (maar dan moet je wifi daar natuurlijk wel goed zijn). Ik wilde al wat langer geluid op de badkamer en wist nog niet hoe. Die vraag is nu ook opgelost! Op de luidsprekers zelf kan je alleen het volume aanpassen, vooruit of terug naar andere nummers in de playlist en pauze. Maar meer heb je toch niet nodig, want je past de rest gewoon in je telefoon aan. Er zit geen accu in, dus je kunt niet zonder de oplader. De muziek kan hard genoeg, dus ideaal voor een feestje. Ook kan je ze tegelijkertijd aanzetten, dus iedereen heeft genoeg geluid. Er zit geen vertraging tussen de twee luidsprekers, ook erg fijn. Het geluid zelf klinkt erg professioneel (ik ben geen kenner, maar voor mij klinkt het dus top).

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SW700M Spotify Multiroom-luidspreker

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SW700M Spotify Multiroom-luidspreker

15/12/2014

United Kingdom

United Kingdom

Excellent Product For Spotify users

This is so simple to set up, sounds great and is great value. I have a 700 and its awesome, sounds great. I am planning on buying another 700 and a 750 to go in my living room. I am a Spotify premium user and Connect is a game changer. Since i got the product on Friday i have used it everyday. I would say the 750 is better for bass lovers, however the 700 holds its own perfect for a 1 bed flat. I took it to a friends house party on saturday and it was awesome.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SW700M Spotify multiroom speaker

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SW700M Spotify multiroom speaker

15/12/2014

United Kingdom

United Kingdom

Excellent Product For Spotify users

This is so simple to set up, sounds great and is great value. I have a 700 and its awesome, sounds great. I am planning on buying another 700 and a 750 to go in my living room. I am a Spotify premium user and Connect is a game changer. Since i got the product on Friday i have used it everyday. I would say the 750 is better for bass lovers, however the 700 holds its own perfect for a 1 bed flat. I took it to a friends house party on saturday and it was awesome.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SW700M Spotify multiroom speaker

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SW700M Spotify multiroom speaker

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  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
  • Tips voor een gezonde levensstijl.
Voorwaarden

  1. Spotify Premium-account is vereist voor deze luidspreker.