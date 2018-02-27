ProductenPhilips ondersteuning
nl/fr

Betaal later met Klarna

Registreer en krijg €10,- korting

Gratis verzending vanaf €40,-

30 dagen retourgarantie

Alle series

  • Productfoto voorkant
  • Productfoto voorkant
  • Foto van product in gebruik
  • Productfoto voorkant
  • Productfoto voorkant
  • Foto van product in gebruik

Niet meer leverbaar

USB notebook-luidsprekers

SPA20/00

4.1

| (16) Reviews & awards | 88% beveelt dit product aan

Geweldig geluid

Ideaal voor muziek, spraak en soundtracks! Sluit ze aan op uw notebook voor ongekend luisterplezier. Het handige kabelbeheer voorkomt een rommelig bureau vol kabels!

Bekijk alle voordelen

Geweldig geluid

  • Werkt via de USB-aansluiting

  • Audio-ingang

Rijke bas

Deze Philips PC-luidspreker biedt een goede geluidskwaliteit met een rijke baservaring via een luidsprekerboxsysteem.

USB-voedingsstekker

USB-voedingsstekker

Sluit de Plug & Play USB-kabel rechtstreeks aan op een willekeurige USB-poort en uw notebook herkent het apparaat automatisch als een verwijderbaar USB-apparaat voor massaopslag.

Audio-ingang voor het afspelen van draagbare muziekapparaten

Audio-ingang voor het afspelen van draagbare muziekapparaten

Met één verbinding geniet u van al uw muziek van draagbare apparaten en computers. Sluit gewoon uw apparaat aan op de AUDIO-INGANG (3,5 mm) op uw Philips-luidsprekers. Gebruik op uw computers de aansluiting voor hoofdtelefoons. Nadat de verbinding is gemaakt, kunt u direct genieten van uw hele muziekverzameling via deze fantastische luidsprekers. Philips levert gewoon beter geluid.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Recensies

Deze beoordelingen worden beheerd door Bazaarvoice en voldoen aan het Bazaarvoice Authenticiteitsbeleid, dat wordt ondersteund door antifraudetechnologie en menselijke analyse. Ga voor meer informatie naar
De mening van onze klanten is nuttig voor iedereen, of het nu een review of een simpele sterbeoordeling.van een product is. Dankzij deze beoordelingen komt u meer te weten over het product en kunt u gemakkelijker een aankoopbeslissing nemen. Elke klant die een product online of in de winkel heeft gekocht, kan een beoordeling achterlaten

4.1

van 5

16

Reviews & awards

88%

beveelt dit product aan

3
2

27/02/2018

United Kingdom

United Kingdom

super sound

super speakers and i happy for purchase i play music and games sound powerfull

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SPA20 Notebook USB speakers

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SPA20 Notebook USB speakers

09/09/2013

United Kingdom

United Kingdom

Brilliant little speakers

I bought these to use with a laptop which has the usual poor inbuilt speakers. In terms of volume, clarity and bass they are far above the standard of any laptop I have heard. They are very small and as such will not perform in the way much larger speakers do, but for the purpose they work very well. They are powered by USB and connect to a regular 3.5mm headphone socket so they require no drivers and are very simple to set up. They are also by far the best looking laptop speakers I have ever seen. They look just like a proper set of wooden speakers but are tiny. I also think the wooden housing helps with the bass but that could be my imagination. They look very good on a desk and I find them small enough to be portable.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SPA20 Notebook USB speakers

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SPA20 Notebook USB speakers

13/07/2013

Deutschland

Deutschland

Gute Qualität bei erstklassigem Preis-/Leistungsverhältnis

Da die in meinem Monitor eingebauten Lautsprecher qualitativ einfach zu schlecht waren, suchte ich eine kostengünstige Lösung ohne Anspruch an HiFi-Qualität, aber doch guter Hörbarkeit für gelegentliche Filme und Begleitmusik zur Arbeit am PC. Der Versuch mit den Lautsprechern war sehr erfolgreich. Sie tun genau das, was ich benötige. Den Punktabzug bei der Benutzerfreundlichkeit gibt es für die Belegung eines USB-Ports für die Stromversorgung. Trotzdem eine ganz klare Kaufempfehlung für den PC, für ein Notebook im Hinblick auf Mobilität eher ungeeignet.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SPA20 USB-Notebook-Lautsprecher

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SPA20 USB-Notebook-Lautsprecher

Meld u aan voor de Philips-nieuwsbrief voor exclusieve aanbiedingen

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
  • Tips voor een gezonde levensstijl.

Ik ontvang graag promotionele berichten - op basis van mijn voorkeuren en gedrag - over producten, diensten, evenementen en aanbiedingen van Philips. Ik kan me op elk gewenst moment eenvoudig afmelden.

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
  • Tips voor een gezonde levensstijl.