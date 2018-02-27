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Niet meer leverbaar
Geweldig geluid
Ideaal voor muziek, spraak en soundtracks! Sluit ze aan op uw notebook voor ongekend luisterplezier. Het handige kabelbeheer voorkomt een rommelig bureau vol kabels!
Werkt via de USB-aansluiting
Audio-ingang
Deze Philips PC-luidspreker biedt een goede geluidskwaliteit met een rijke baservaring via een luidsprekerboxsysteem.
Sluit de Plug & Play USB-kabel rechtstreeks aan op een willekeurige USB-poort en uw notebook herkent het apparaat automatisch als een verwijderbaar USB-apparaat voor massaopslag.
Met één verbinding geniet u van al uw muziek van draagbare apparaten en computers. Sluit gewoon uw apparaat aan op de AUDIO-INGANG (3,5 mm) op uw Philips-luidsprekers. Gebruik op uw computers de aansluiting voor hoofdtelefoons. Nadat de verbinding is gemaakt, kunt u direct genieten van uw hele muziekverzameling via deze fantastische luidsprekers. Philips levert gewoon beter geluid.
4.1
van 5
16
Reviews & awards
88%
beveelt dit product aan
porsche
27/02/2018
United Kingdom
super sound
super speakers and i happy for purchase i play music and games sound powerfull
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SPA20 Notebook USB speakers
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SPA20 Notebook USB speakers
KevM
09/09/2013
United Kingdom
Brilliant little speakers
I bought these to use with a laptop which has the usual poor inbuilt speakers. In terms of volume, clarity and bass they are far above the standard of any laptop I have heard. They are very small and as such will not perform in the way much larger speakers do, but for the purpose they work very well. They are powered by USB and connect to a regular 3.5mm headphone socket so they require no drivers and are very simple to set up. They are also by far the best looking laptop speakers I have ever seen. They look just like a proper set of wooden speakers but are tiny. I also think the wooden housing helps with the bass but that could be my imagination. They look very good on a desk and I find them small enough to be portable.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SPA20 Notebook USB speakers
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SPA20 Notebook USB speakers
mk5406
13/07/2013
Deutschland
Gute Qualität bei erstklassigem Preis-/Leistungsverhältnis
Da die in meinem Monitor eingebauten Lautsprecher qualitativ einfach zu schlecht waren, suchte ich eine kostengünstige Lösung ohne Anspruch an HiFi-Qualität, aber doch guter Hörbarkeit für gelegentliche Filme und Begleitmusik zur Arbeit am PC. Der Versuch mit den Lautsprechern war sehr erfolgreich. Sie tun genau das, was ich benötige. Den Punktabzug bei der Benutzerfreundlichkeit gibt es für die Belegung eines USB-Ports für die Stromversorgung. Trotzdem eine ganz klare Kaufempfehlung für den PC, für ein Notebook im Hinblick auf Mobilität eher ungeeignet.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SPA20 USB-Notebook-Lautsprecher
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SPA20 USB-Notebook-Lautsprecher