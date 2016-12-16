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Niet meer leverbaar

Oortelefoon met microfoon

SHX20/00

4.5

| (2) Reviews & awards | 100% beveelt dit product aan

Zeer nauwkeurige geluidsweergave

De Philips SHX20 biedt precisiegeluid met een uitgebreid basbereik dankzij de eersteklas drivers en ovale geluidsbuisjes. De comfortabele en aanpasbare oorcaps bieden een meeslepende ervaring, terwijl het platte snoer knopen voorkomt.

Bekijk alle voordelen

Eersteklas drivers met ovale geluidsbuisjes

Zeer nauwkeurige geluidsweergave

  • 13,5 mm drivers/halfgesloten

  • Oortelefoon

Kies uit 3 paar caps voor de perfecte pasvorm

Kies uit 3 paar caps voor de perfecte pasvorm

Caps zijn beschikbaar in 3 verschillende maten (klein, middelgroot en groot) voor een perfecte pasvorm.

Hybride architectuur voor nauwkeurig geluid met sterke bastonen

De hybride architectuur maakt gebruik van krachtige neodymium-magneten voor zeer nauwkeurig geluid en verbeterde bastonen. Het hybride model gebruikt grote luidsprekers van 13,5 mm in een compact ontwerp in de hoofdtelefoon. Dit heeft als resultaat een hogere geluidskwaliteit en echt comfort.

Ruisisolerende caps om omgevingsgeluid te blokkeren

Ruisisolerende caps om omgevingsgeluid te blokkeren

Ruisisolerende caps blokkeren het omgevingsgeluid, zodat u volledig kunt opgaan in uw muziek, zonder te worden gestoord.

Technische specificaties

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Recensies

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4.5

van 5

2

Reviews & awards

100%

beveelt dit product aan

3
2
1

16/12/2016

Nederland

Nederland

Supergoede oortjes die goed zitten en goed geluid geven.

Ik vind deze oortjes de beste die ik tot nu toe heb gehad. Ze zitten veel lekkerder in je oren dan andere in-ear oortjes. Hierdoor kan je uren muziek luisteren zonder last te krijgen van de oortjes. Daarnaast is het geluid ook erg goed. De bass kan is prima en de normale tonen zijn erg helder.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHX20 Oortelefoon met microfoon

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHX20 Oortelefoon met microfoon

27/12/2015

United Kingdom

United Kingdom

Very Good

Good quality build and comfortable wear. Microphone is additional bonus :)

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHX20 In ear headphones with mic

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHX20 In ear headphones with mic

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