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Niet meer leverbaar
Zeer nauwkeurige geluidsweergave
De Philips SHX20 biedt precisiegeluid met een uitgebreid basbereik dankzij de eersteklas drivers en ovale geluidsbuisjes. De comfortabele en aanpasbare oorcaps bieden een meeslepende ervaring, terwijl het platte snoer knopen voorkomt.
13,5 mm drivers/halfgesloten
Oortelefoon
Caps zijn beschikbaar in 3 verschillende maten (klein, middelgroot en groot) voor een perfecte pasvorm.
De hybride architectuur maakt gebruik van krachtige neodymium-magneten voor zeer nauwkeurig geluid en verbeterde bastonen. Het hybride model gebruikt grote luidsprekers van 13,5 mm in een compact ontwerp in de hoofdtelefoon. Dit heeft als resultaat een hogere geluidskwaliteit en echt comfort.
Ruisisolerende caps blokkeren het omgevingsgeluid, zodat u volledig kunt opgaan in uw muziek, zonder te worden gestoord.
4.5
van 5
2
Reviews & awards
100%
beveelt dit product aan
Bas1234
16/12/2016
Nederland
Supergoede oortjes die goed zitten en goed geluid geven.
Ik vind deze oortjes de beste die ik tot nu toe heb gehad. Ze zitten veel lekkerder in je oren dan andere in-ear oortjes. Hierdoor kan je uren muziek luisteren zonder last te krijgen van de oortjes. Daarnaast is het geluid ook erg goed. De bass kan is prima en de normale tonen zijn erg helder.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHX20 Oortelefoon met microfoon
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHX20 Oortelefoon met microfoon
Swindell
27/12/2015
United Kingdom
Very Good
Good quality build and comfortable wear. Microphone is additional bonus :)
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHX20 In ear headphones with mic
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHX20 In ear headphones with mic