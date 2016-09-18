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Niet meer leverbaar
SHQ8300PK/00
Draadloze vrijheid. Ultieme prestaties.
De Philips Actionfit SHQ8300 draadloze oortelefoon is gemaakt voor sport en actie. Deze oortelefoon produceert een krachtige bas en is zweet- en regenbestendig en uiterst comfortabel. U kunt kiezen tussen twee draagmethoden afhankelijk van uw behoefte.
13,6 mm drivers/halfgesloten
Oordopje
Met MusicChain™ kunt u gemakkelijk de nummers die u afspeelt delen met vrienden. Dankzij de Bluetooth®-technologie hoeft u alleen maar op de MusicChain™-knop op uw hoofdtelefoon te drukken om deze eenvoudig te koppelen met een andere MusicChain™-hoofdtelefoon.
Dankzij twee mogelijke manieren te dragen blijft de ActionFit-oortelefoon altijd op zijn plaats, zodat u zich kunt concentreren op uw sport of training. Het oorhaakje met bevestigingsclip is speciaal voor extreme en professionele sporten gemaakt, terwijl de C-vormige stabiliteitsvergrendeling ideaal is voor een gewone training.
Zweet of regen houden u niet langer tegen om het beste uit uzelf te halen op het ritme van uw favoriete muziek. De materialen van deze draadloze Bluetooth ActionFit-sporthoofdtelefoon zijn zweet- en waterbestendig, waardoor ze onder alle weersomstandigheden het perfecte trainingsmaatje zijn.
2.7
van 5
7
Reviews & awards
LyndaCarter
18/09/2016
Italia
Vale il suo prezzo. Ottimo!
Ho comprato queste cuffie principalmente per correre, ma mi trovo così bene che poi le uso anche per le telefonate di lavoro o la musica in viaggio. Rispetto ad altre cuffie pensate per la musica, in queste il microfono per le telefonate funziona molto bene. Il magnete sul colletto della maglia è un colpo di genio per evitare che il corpo centrale rimbalzi sulla schiena ad ogni passo.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor ActionFit SHQ8300LF Bluetooth® sports headphones
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor ActionFit SHQ8300LF Bluetooth® sports headphones
Wrawtnik
02/05/2016
United Kingdom
No more wires!
Having wrestled with headphone wires for years, I received these as a gift and they and they have made exercising much more pleasurable. Bluetooth does get interrupted if you tuck the receiver away but otherwise the sound quality is great. Highly recommend.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor ActionFit SHQ8300LF Bluetooth® sports headphones
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor ActionFit SHQ8300LF Bluetooth® sports headphones
Eschuk
10/04/2016
Deutschland
Geverifieerde koper
Das Produkt hat gute Eigenschaften
Das Design und die Passgenauigkeit sind ausgezeichnet. Die Haptik des Bedienelements könnte etwas sensibler sein. Bass- und Höhenspektrum sind noch verbesserungsbedürftig, die Leistungsdauer ist ausgezeichnet.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor ActionFit SHQ8300WS Bluetooth®-Sportkopfhörer
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor ActionFit SHQ8300WS Bluetooth®-Sportkopfhörer
De werkelijke resultaten kunnen variëren