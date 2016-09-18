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Niet meer leverbaar

ActionFitBluetooth®-sporthoofdtelefoon

SHQ8300PK/00

2.7

| (7) Reviews & awards

Draadloze vrijheid. Ultieme prestaties.

De Philips Actionfit SHQ8300 draadloze oortelefoon is gemaakt voor sport en actie. Deze oortelefoon produceert een krachtige bas en is zweet- en regenbestendig en uiterst comfortabel. U kunt kiezen tussen twee draagmethoden afhankelijk van uw behoefte.

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Draadloze vrijheid. Ultieme prestaties.

  • 13,6 mm drivers/halfgesloten

  • Oordopje

Met MusicChain™ kunt u gemakkelijk muziek delen met vrienden

Met MusicChain™ kunt u gemakkelijk muziek delen met vrienden

Met MusicChain™ kunt u gemakkelijk de nummers die u afspeelt delen met vrienden. Dankzij de Bluetooth®-technologie hoeft u alleen maar op de MusicChain™-knop op uw hoofdtelefoon te drukken om deze eenvoudig te koppelen met een andere MusicChain™-hoofdtelefoon.

Op twee manieren te dragen - C-vormige stabiliteitsvergrendeling en oorhaakklem

Op twee manieren te dragen - C-vormige stabiliteitsvergrendeling en oorhaakklem

Dankzij twee mogelijke manieren te dragen blijft de ActionFit-oortelefoon altijd op zijn plaats, zodat u zich kunt concentreren op uw sport of training. Het oorhaakje met bevestigingsclip is speciaal voor extreme en professionele sporten gemaakt, terwijl de C-vormige stabiliteitsvergrendeling ideaal is voor een gewone training.

Zweet- en vochtbestendig volgens IPX2 – ideaal voor elke workout

Zweet- en vochtbestendig volgens IPX2 – ideaal voor elke workout

Zweet of regen houden u niet langer tegen om het beste uit uzelf te halen op het ritme van uw favoriete muziek. De materialen van deze draadloze Bluetooth ActionFit-sporthoofdtelefoon zijn zweet- en waterbestendig, waardoor ze onder alle weersomstandigheden het perfecte trainingsmaatje zijn.

Technische specificaties

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Recensies

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2.7

van 5

7

Reviews & awards

2

18/09/2016

Italia

Italia

Vale il suo prezzo. Ottimo!

Ho comprato queste cuffie principalmente per correre, ma mi trovo così bene che poi le uso anche per le telefonate di lavoro o la musica in viaggio. Rispetto ad altre cuffie pensate per la musica, in queste il microfono per le telefonate funziona molto bene. Il magnete sul colletto della maglia è un colpo di genio per evitare che il corpo centrale rimbalzi sulla schiena ad ogni passo.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor ActionFit SHQ8300LF Bluetooth® sports headphones

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor ActionFit SHQ8300LF Bluetooth® sports headphones

02/05/2016

United Kingdom

United Kingdom

No more wires!

Having wrestled with headphone wires for years, I received these as a gift and they and they have made exercising much more pleasurable. Bluetooth does get interrupted if you tuck the receiver away but otherwise the sound quality is great. Highly recommend.

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Deze review is gemaakt voor ActionFit SHQ8300LF Bluetooth® sports headphones

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor ActionFit SHQ8300LF Bluetooth® sports headphones

10/04/2016

Deutschland

Deutschland

Geverifieerde koper

Das Produkt hat gute Eigenschaften

Das Design und die Passgenauigkeit sind ausgezeichnet. Die Haptik des Bedienelements könnte etwas sensibler sein. Bass- und Höhenspektrum sind noch verbesserungsbedürftig, die Leistungsdauer ist ausgezeichnet.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor ActionFit SHQ8300WS Bluetooth®-Sportkopfhörer

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor ActionFit SHQ8300WS Bluetooth®-Sportkopfhörer

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