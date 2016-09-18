købte disse høretelefoner fordi de var med ørekrog og for at slippe for ledningen, de skulle bruge til løb og i fitnesscenter. Jeg vil dog stille mig stærkt kritisk over for om de overhovedet er blevet teste på rigtige mennesker som bevæger sig. ørekrogen er lavet af blød gummi som ikke kan holder dem på plads hvis der bruges solbriller/briller. midt på ledningen sider en batteri kasse, den virker umiddelbart lille men er dog så tung at den hiver høretelefonerne af når man bevæger sig, samtidig har den tendens til at klæbe til huden når man sveder og drejer man så hovedet bliver høretelefonerne hevet af. Knapperne er meget svære at trykke på især hvis man løbe handsker på. Så alt i alt et komplet ubrugeligt produkt hvis du bevæger dig og samtidig skulle komme til at svede lidt.