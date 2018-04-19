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Niet meer leverbaar
SHQ6500CL/00
Beste voor buitengebruik
Bluetooth®
Zweet- en waterbestendig
Oordopje
Geniet van geluid van hoge kwaliteit dat de wereld om u heen niet volledig buitensluit. Het open akoestische ontwerp laat omgevingsgeluid binnen, dus blijft u zich bewust van uw omgeving en is het sporten in de buitenlucht veiliger.
Dankzij de rubberen C-vormige oordopjes blijft de ActionFit-oortelefoon stevig in uw oor, zodat u zich kunt concentreren op het sporten.
Bluetooth-technologie zorgt voor draadloze muziek zonder gedoe met kabels.
2.0
van 5
55
Reviews & awards
sillysignupname
19/04/2018
United Kingdom
Great product!
Comfortable, long battery life, quick charge and decent sound for the low price...absolute bargain!!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHQ6500CL Bluetooth® sports headphones
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHQ6500CL Bluetooth® sports headphones
Mel3267
21/01/2017
United Kingdom
Excellent sound
Excellent sound and easy to control brilliant earphones
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHQ6500BL Bluetooth® sports headphones
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHQ6500BL Bluetooth® sports headphones
Chouchou
17/02/2019
Deutschland
Must have zum laufen
Habe schon diverse Kopfhörer ausprobiert, dieser ist unschlagbar!!!!! Super tolles Produkt, 100%-Inge weiter Empfehlung!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHQ6500CL Bluetooth®-Sportkopfhörer
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHQ6500CL Bluetooth®-Sportkopfhörer
De werkelijke resultaten kunnen variëren