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Niet meer leverbaar

ActionFitSporthoofdtelefoon

SHQ4300LF/00

4.3

| (10) Reviews & awards | 90% beveelt dit product aan

Laat u door niets tegenhouden en geniet van maximale vrijheid

De lichtgewicht Actionfit SHQ4300 is gemaakt van ultralicht, flexibel en zweetbestendig rubber. Dankzij de perfecte pasvorm hebt u geen enkele haast om hem uit te doen na uw training. En de geweldige diepe bas pompt uw motivatie altijd weer op.

Bekijk alle voordelen

Goede pasvorm en licht

Laat u door niets tegenhouden en geniet van maximale vrijheid

  • Drivers van 8,6 mm/gesloten achterzijde

  • Nekband

Ultralicht ontwerp van 11,4 g biedt ultiem comfort*

Ultralicht ontwerp van 11,4 g biedt ultiem comfort*

Met een gewicht van slechts 11,4g zijn deze ActionFit-sportoortelefoons zo licht en comfortabel dat u niet eens merkt dat u ze draagt. Ideaal om u bij te staan tot aan de laatste zware kilometers.

Oordopjes in 3 maten voor een perfecte pasvorm

Oordopjes in 3 maten voor een perfecte pasvorm

Kabelklem meegeleverd voor een training zonder knopen

Kabelklem meegeleverd voor een training zonder knopen

De ActionFit-oortelefoon wordt geleverd met een kabelklem, die de kabel bij u uit de buurt houdt zodat u tot het uiterste kunt gaan.

Technische specificaties

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Recensies

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4.3

van 5

10

Reviews & awards

90%

beveelt dit product aan

3
2

01/06/2018

United Kingdom

United Kingdom

Awesome Headphones

Owned it for years now, and am always in a search for headphones and music stuff, but this one has been the best fit for me over the years...brilliant design and super freakin light weight and voice excellence and no voice leak at al....BRILLIANT Headphones. (I just need Philips to make me a wireless one, that's all i need nowadays)

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHQ4300LF Sports headphones

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHQ4300LF Sports headphones

24/04/2017

Deutschland

Deutschland

Ein Muss für jeden Sportler der es satt hat sich mehr mit rausfallenden Kopfhörer als mit Sport beschäftigen

Sehr gute kopfhörer! Die Qualität ist sehr gut zu hören und zu sehen. Ich habe nichts auszusetzen, man braucht auch kein Mikrofon denn telefonieren lenkt nur ab.Ein regler zum steuern ist unnötig da es Gewicht mit sich bringt.Die besten kopfhörer seit langem!

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHQ4300LF Sportkopfhörer

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHQ4300LF Sportkopfhörer

28/06/2015

Deutschland

Deutschland

Leichte Kopfhörer mit tollem Sound

Ich hatte die Möglichkeit diese Kopfhörer in einem Produkttest zu testen. Zuerst ist anzumerken, dass die Verpackung der Kopfhörer bei dem Versand mit der DHL leicht in Mitleidenschaft gezogen wurde, da der Paketbote, den Großbrief in den Briefkasten gequetscht hat. Die Kopfhörer haben allerdings keinen Schaden davon getragen. Farblich ist die Verpackung ansprechend gestaltet und bietet auch dem Inhalt wie oben beschrieben einen guten Schutz. Außerdem ist auf der Verpackungsinnenseite eine kurze Bedienungsanleitung zu finden. Diese hätte vielleicht auch extra beigelegt werden können, da sie so, schwer zu finden ist. Es wird gut beschrieben, wie die Kopfhörer der Kopfform angepasst werden und zu reinigen sind. Im Lieferumfang sind drei verschiedene Ohrstöpselgrößen, ein Transportbeutel sowie der Actionfitkopfhörer enthalten. Die Kopfhörer sind schweiß- und wasserdicht, was beim Sporttreiben von absolutem Vorteil ist. Sie passen sich sehr gut der Kopfform an und haben einen guten Sound auch bei einem leisen Betrieb. Da sie sehr leicht sind, stören sie nicht und mal hat schnell vergessen, dass man Kopfhörer trägt. Die Geräuschisolation ist stark, was eventuell Probleme beim Joggen in der Stadt geben könnte (man muss halt aufpassen.) Die Verarbeitung der Kopfhörer ist sehr gut. Ein Manko ist der fehlende Lautstärkeregler, bzw. Skip-Knopf am Kabel. Insgesamt ein sehr guter Kopfhörer zum Sporttreiben, der einen klasse Sound liefert.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHQ4300LF Sportkopfhörer

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHQ4300LF Sportkopfhörer

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