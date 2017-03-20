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Niet meer leverbaar

ActionFitSporthoofdtelefoon

SHQ3300LF/00

1

| (2) Reviews & awards

Laat u door niets tegenhouden en geniet van maximale vrijheid

Dankzij het verstelbare oorhaakje kunt u zich met de lichte en zweetbestendige Actionfit SHQ3300-hoofdtelefoon volledig concentreren op uw training zonder afgeleid te worden. Train met fantastisch geluid en maximaal comfort.

Bekijk alle voordelen

Goede pasvorm en licht

Laat u door niets tegenhouden en geniet van maximale vrijheid

  • Drivers van 8,6 mm/gesloten achterzijde

  • Oorhaken

Oordopjes in 3 maten voor een perfecte pasvorm

Oordopjes in 3 maten voor een perfecte pasvorm

Ultralicht ontwerp van 7,1 g voor ultiem comfort*

Ultralicht ontwerp van 7,1 g voor ultiem comfort*

Met een gewicht van slechts 7,1 g zijn deze ActionFit-sportoortelefoons zo licht en comfortabel dat u niet eens merkt dat u ze draagt. Ideaal om u bij te staan tot aan de laatste zware kilometers.

Instelbaar oorhaakje voor persoonlijke pasvorm

Instelbaar oorhaakje voor persoonlijke pasvorm

Een instelbaar oorhaakje zorgt ervoor dat de ActionFit SHQ3300-hoofdtelefoon perfect om uw oren past. Zet de hoofdtelefoon op en schuif het instelbaar oorhaakje omhoog of omlaag voor een goede pasvorm. Hoe en waar u ook sport, uw hoofdtelefoon blijft altijd comfortabel zitten.

Technische specificaties

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Recensies

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1.0

van 5

2

Reviews & awards

5
4
3
2

20/03/2017

United Kingdom

United Kingdom

Geverifieerde koper

Terrible sound

Good design for a pair of running headphones but sound quality was awful; no bass at all just treble. Wore them once then took back for a refund

Deze review is gemaakt voor SHQ3300LF Sports headphones

Deze review is gemaakt voor SHQ3300LF Sports headphones

14/09/2016

United Kingdom

United Kingdom

NO BASS

JUST CAN'T BELIEVE THEY SOUND SO POOR. I THREW THEM IN THE BIN. YES I VIDEOED ME DOING THAT AND BIN LORRY TAKING THEM AWAY - BUT I CAN'T UPLOAD THAT PART BECAUSE IT HAS THE PEOPLE COLLECTING IT AND VEHICLE REGISTRATION - BUT IT'S A LAUGH FOR MY MATES WHO TOLD ME THEY'RE RUBBISH. YES FRIENDS. THEY'RE IN WITH THE RUBBISH.

Deze review is gemaakt voor SHQ3300LF Sports headphones

Deze review is gemaakt voor SHQ3300LF Sports headphones

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  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
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Voorwaarden

  1. IPX4- en IPX7-gecertificeerd voor hoofdtelefoons en IPX2-gecertificeerd voor headsets.