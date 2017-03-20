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Niet meer leverbaar
SHQ3300LF/00
Laat u door niets tegenhouden en geniet van maximale vrijheid
Dankzij het verstelbare oorhaakje kunt u zich met de lichte en zweetbestendige Actionfit SHQ3300-hoofdtelefoon volledig concentreren op uw training zonder afgeleid te worden. Train met fantastisch geluid en maximaal comfort.
Drivers van 8,6 mm/gesloten achterzijde
Oorhaken
Met een gewicht van slechts 7,1 g zijn deze ActionFit-sportoortelefoons zo licht en comfortabel dat u niet eens merkt dat u ze draagt. Ideaal om u bij te staan tot aan de laatste zware kilometers.
Een instelbaar oorhaakje zorgt ervoor dat de ActionFit SHQ3300-hoofdtelefoon perfect om uw oren past. Zet de hoofdtelefoon op en schuif het instelbaar oorhaakje omhoog of omlaag voor een goede pasvorm. Hoe en waar u ook sport, uw hoofdtelefoon blijft altijd comfortabel zitten.
1.0
van 5
2
Reviews & awards
Ricardo71
20/03/2017
United Kingdom
Geverifieerde koper
Terrible sound
Good design for a pair of running headphones but sound quality was awful; no bass at all just treble. Wore them once then took back for a refund
Deze review is gemaakt voor SHQ3300LF Sports headphones
Deze review is gemaakt voor SHQ3300LF Sports headphones
J1P2
14/09/2016
United Kingdom
NO BASS
JUST CAN'T BELIEVE THEY SOUND SO POOR. I THREW THEM IN THE BIN. YES I VIDEOED ME DOING THAT AND BIN LORRY TAKING THEM AWAY - BUT I CAN'T UPLOAD THAT PART BECAUSE IT HAS THE PEOPLE COLLECTING IT AND VEHICLE REGISTRATION - BUT IT'S A LAUGH FOR MY MATES WHO TOLD ME THEY'RE RUBBISH. YES FRIENDS. THEY'RE IN WITH THE RUBBISH.
Deze review is gemaakt voor SHQ3300LF Sports headphones
Deze review is gemaakt voor SHQ3300LF Sports headphones
IPX4- en IPX7-gecertificeerd voor hoofdtelefoons en IPX2-gecertificeerd voor headsets.