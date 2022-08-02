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Niet meer leverbaar

ActionFitSport-hoofdtelefoon met oorhaakjes

SHQ3200/10

2.3

| (22) Reviews & awards

Speciaal voor sport

Dankzij het gepatenteerde, verstelbare oorhaakje kunt u zich met de lichte en zweetbestendige SHQ3200 volledig concentreren op uw training zonder afgeleid te worden. Als er niet zo'n geweldig geluid uit zou komen, zou u bijna vergeten dat u hem draagt.

Bekijk alle voordelen

Met verstelbaar oorhaakje voor een optimale pasvorm

Speciaal voor sport

  • ActionFit

  • Oranje/grijs

Gepatenteerd verstelbaar oorhaakje voor een goede pasvorm

Gepatenteerd verstelbaar oorhaakje voor een goede pasvorm

Dankzij het gepatenteerde verstelbare oorhaakje biedt de ActionFit-hoofdtelefoon de ultieme pasvorm, stevig maar toch comfortabel. Breng de haakjes van de hoofdtelefoon om uw oren en schuif ze omhoog of omlaag tot ze precies om uw oren passen. Zo bent u opgewassen tegen de meest extreme omstandigheden – uw hoofdtelefoon blijft waar hij zit, wat er ook gebeurt.

Reflecterende stopper in de kabel

Reflecterende stopper in de kabel

Krachtige bas voor nog meer motivatie

Krachtige bas voor nog meer motivatie

Niets is beter dan een lekkere tune tijdens uw workout. Met de ActionFit-hoofdtelefoon krijgt uw muziek een heerlijk diepe en dynamische bas die u extra energie geeft voor een nog betere workout.

Technische specificaties

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Recensies

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2.3

van 5

22

Reviews & awards

02/08/2022

United Kingdom

United Kingdom

Gym Headphones

I absolutely love these! They work well at the gym even when I sweat a lot! Also the clip is very advantages so you don't have to deal with the wire just flying around.

Voordelen

Love the hooks and the color and the water/sweat resistance

Nadelen

hard to find to purchase

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor ActionFit SHQ3200 Sports earhook headphones

Datum gebruik 2020-08-02

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor ActionFit SHQ3200 Sports earhook headphones

Datum gebruik 2020-08-02

02/12/2012

Danmark

Danmark

Mega godt produkt

Det er et mega godt produkt det er de penge værd (299,-) så køb dem men det er jo smag og beha om man vil have det med krog eller halsrem

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor ActionFit SHQ3200 Sports earhook headphones

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor ActionFit SHQ3200 Sports earhook headphones

23/06/2013

Nederland

Nederland

Erg tevreden met de tv

Mooie tv, goed, scherp en gebruiksvriendelijk. Er blij mee! Erg handig dat er een usbpoort in zit.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor ActionFit SHQ3200 Sports earhook headphones

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor ActionFit SHQ3200 Sports earhook headphones

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