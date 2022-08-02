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Niet meer leverbaar
SHQ3200/10
Speciaal voor sport
Dankzij het gepatenteerde, verstelbare oorhaakje kunt u zich met de lichte en zweetbestendige SHQ3200 volledig concentreren op uw training zonder afgeleid te worden. Als er niet zo'n geweldig geluid uit zou komen, zou u bijna vergeten dat u hem draagt.
ActionFit
Oranje/grijs
Dankzij het gepatenteerde verstelbare oorhaakje biedt de ActionFit-hoofdtelefoon de ultieme pasvorm, stevig maar toch comfortabel. Breng de haakjes van de hoofdtelefoon om uw oren en schuif ze omhoog of omlaag tot ze precies om uw oren passen. Zo bent u opgewassen tegen de meest extreme omstandigheden – uw hoofdtelefoon blijft waar hij zit, wat er ook gebeurt.
Niets is beter dan een lekkere tune tijdens uw workout. Met de ActionFit-hoofdtelefoon krijgt uw muziek een heerlijk diepe en dynamische bas die u extra energie geeft voor een nog betere workout.
2.3
van 5
22
Reviews & awards
Ignatiusiggy
02/08/2022
United Kingdom
Gym Headphones
I absolutely love these! They work well at the gym even when I sweat a lot! Also the clip is very advantages so you don't have to deal with the wire just flying around.
Voordelen
Love the hooks and the color and the water/sweat resistance
Nadelen
hard to find to purchase
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor ActionFit SHQ3200 Sports earhook headphones
Datum gebruik 2020-08-02
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor ActionFit SHQ3200 Sports earhook headphones
Datum gebruik 2020-08-02
rallemus
02/12/2012
Danmark
Mega godt produkt
Det er et mega godt produkt det er de penge værd (299,-) så køb dem men det er jo smag og beha om man vil have det med krog eller halsrem
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor ActionFit SHQ3200 Sports earhook headphones
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor ActionFit SHQ3200 Sports earhook headphones
Kris0456
23/06/2013
Nederland
Erg tevreden met de tv
Mooie tv, goed, scherp en gebruiksvriendelijk. Er blij mee! Erg handig dat er een usbpoort in zit.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor ActionFit SHQ3200 Sports earhook headphones
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor ActionFit SHQ3200 Sports earhook headphones