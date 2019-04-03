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SHQ2400CL/00
VERLEG UW GRENZEN
De Philips Actionfit DigDeep-sporthoofdtelefoon blijft goed in uw oren zitten, zodat u zich kunt blijven concentreren op uw work-out. Dankzij een unieke stabiliteitsring voor een stevige pasvorm kunt u optimaal van uw muziek genieten en wordt u niet afgeleid.
Beste voor binnengebruik
Zweet- en waterbestendig
In het oor
De drivers van 8,6mm pompen hoogwaardig geluid door de oortjes, waardoor u tot het uiterste kunt gaan.
Geen geluidsverlies. Een rubberen stabiliteitsring op de behuizing van de hoofdtelefoon zorgt dat deze op zijn plaats blijft in uw oren.
Een kabelklem houdt de kabels bij u uit de buurt zodat u tot het uiterste kunt gaan.
3.0
van 5
2
Reviews & awards
iMaryAnn
03/04/2019
Deutschland
Über 4500 km Trail begleitet
unkomplizierte Handhabung - Sound OK - Wetterfest in allen Lagen und körperlichen Zuständen, (außer Schwimmen und Tauchen oder Rudern) ausprobiert. Dank an die Ingenieure und die Entwicklung sowie Produktionskette für das unvergesslich begleitende Lauferlebnis. Weiter so !!!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHQ2400CL Sportkopfhörer
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHQ2400CL Sportkopfhörer
joshua5
17/03/2019
Deutschland
Leider mangelnde Verarbeitungsqualität
Der Sound der Kopfhörer ist sehr gut, umso ärgerlicher ist es, dass die sonstige Material- & Verarbeitungsqualität sehr schlecht ist. Man hat das Gefühl, dass sehr viele Sollbruchstellen eingebaut wurden, welche sich häufig schon nach wenigen Monaten deutlich bemerkbar machen. Insgesamt eher enttäuscht, denn für den Preis habe ich mir Besseres erhofft.
Deze review is gemaakt voor SHQ2400CL Sportkopfhörer
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