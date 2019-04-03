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ActionFitSporthoofdtelefoon

SHQ2400CL/00

3

| (2) Reviews & awards

VERLEG UW GRENZEN

De Philips Actionfit DigDeep-sporthoofdtelefoon blijft goed in uw oren zitten, zodat u zich kunt blijven concentreren op uw work-out. Dankzij een unieke stabiliteitsring voor een stevige pasvorm kunt u optimaal van uw muziek genieten en wordt u niet afgeleid.

Bekijk alle voordelen

Sporthoofdtelefoon voor in het oor

VERLEG UW GRENZEN

  • Beste voor binnengebruik

  • Zweet- en waterbestendig

  • In het oor

Met hoogwaardig geluid komt u verder

Met hoogwaardig geluid komt u verder

De drivers van 8,6mm pompen hoogwaardig geluid door de oortjes, waardoor u tot het uiterste kunt gaan.

Stabiliteitsring zorgt voor een stevige pasvorm in het oor

Stabiliteitsring zorgt voor een stevige pasvorm in het oor

Geen geluidsverlies. Een rubberen stabiliteitsring op de behuizing van de hoofdtelefoon zorgt dat deze op zijn plaats blijft in uw oren.

Kabelklem meegeleverd voor een training zonder knopen

Kabelklem meegeleverd voor een training zonder knopen

Een kabelklem houdt de kabels bij u uit de buurt zodat u tot het uiterste kunt gaan.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Recensies

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3.0

van 5

2

Reviews & awards

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3
2

03/04/2019

Deutschland

Deutschland

Über 4500 km Trail begleitet

unkomplizierte Handhabung - Sound OK - Wetterfest in allen Lagen und körperlichen Zuständen, (außer Schwimmen und Tauchen oder Rudern) ausprobiert. Dank an die Ingenieure und die Entwicklung sowie Produktionskette für das unvergesslich begleitende Lauferlebnis. Weiter so !!!

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHQ2400CL Sportkopfhörer

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHQ2400CL Sportkopfhörer

17/03/2019

Deutschland

Deutschland

Leider mangelnde Verarbeitungsqualität

Der Sound der Kopfhörer ist sehr gut, umso ärgerlicher ist es, dass die sonstige Material- & Verarbeitungsqualität sehr schlecht ist. Man hat das Gefühl, dass sehr viele Sollbruchstellen eingebaut wurden, welche sich häufig schon nach wenigen Monaten deutlich bemerkbar machen. Insgesamt eher enttäuscht, denn für den Preis habe ich mir Besseres erhofft.

Deze review is gemaakt voor SHQ2400CL Sportkopfhörer

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