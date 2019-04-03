Hallo Joshua5, vielen Dank für Ihre Rezension und Kritik. Wir freuen uns darüber, dass Sie unserem Kopfhörer einen sehr guten Sound bescheinigen. Um so mehr bedauern wir, dass Sie insgesamt wegen der mangelnden Material- & Verarbeitungsqualität unzufrieden sind. Das entspricht in keiner Weise unserem Verständnis von Qualität und Haltbarkeit. Tatsächlich lassen sich ungewöhnliche Abnutzungserscheinungen bzw. Defekte in Einzelfällen leider nie ganz ausschließen, trotz aller Bemühungen in Entwicklung und Qualitätssicherung. Natürlich haben Sie im Normalfall ein Anrecht auf die Garantieleistung, sofern Ihre Kopfhörer nicht älter sind als 2 Jahre. Bitte wenden Sie sich diesbezüglich gerne an Ihren Verkäufer. Alternativ können Sie sich auch mit unserem Kundendienst in Verbindung setzen. Zur Kontaktaufnahme klicken Sie dazu einfach auf den folgenden Link: https://philips.to/2FATtrx Wir hoffen, dass wir bei einer Lösung behilflich sein können. Viele Grüße