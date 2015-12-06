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Niet meer leverbaar
Laat u door niets tegenhouden en geniet van maximale vrijheid
Wat u ook doet, de Actionfit SHQ2300-hoofdtelefoon blijft stevig in uw oren zitten dankzij een unieke stabiliteitsring. Concentreer u op de training, niet op uitvallende oordopjes.
Drivers van 8,6 mm/gesloten achterzijde
Oortelefoon
Zweet of regen houden u niet langer tegen om het beste uit uzelf te halen op het ritme van uw favoriete muziek. De materialen van deze ActionFit-sporthoofdtelefoon zijn zweet- en waterbestendig, waardoor ze onder elke weersomstandigheid het perfecte trainingsmaatje zijn.
4.0
van 5
2
Reviews & awards
100%
beveelt dit product aan
SportFit
06/12/2015
Suisse
Fitnesstauglichkeit
Das Preisleitungsverhältnis stimmt mehr als nur. Bei allen Kopfhörern musste ich erst lange entwirren, diese kann ich in die Tasche knüllen und sie ganz leicht entwirren. Auch rutschen die meisten Ohrhörer nach einer gewissen Zeit raus, nicht so diese. Kann sie nur empfehlen.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor ActionFit SHQ2300LF Sportkopfhörer
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor ActionFit SHQ2300LF Sportkopfhörer
01/01/2020
Italia
Cuffie resistenti e di qualità; disponibilità?
Cuffie resistenti e di buona qualità audio ma dopo due anni di utilizzo, il rinforzo di gomma cede; ho dovuto fare un nodo al cavo per evitare che si staccasse dal diffusore. Mi chiedo come mai nonostante siano le più resistenti su mercato, non siano disponibili sul sito ufficiale Philips e bisogna affidarsi alle scorte di magazzino dei venditori?
Voordelen
Resistenza e qualità audio uniche nel mercato.
Nadelen
Non sono in produzione (?)
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor ActionFit SHQ2300LF Sports headphones
Datum gebruik 2018-01-01
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor ActionFit SHQ2300LF Sports headphones
Datum gebruik 2018-01-01