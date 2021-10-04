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Niet meer leverbaar

Sporthoofdtelefoon met microfoon

SHQ1405BL/00

2.7

| (3) Reviews & awards

VERLEG UW GRENZEN

De Philips Actionfit RunWild-sporthoofdtelefoon helpt u naar een nieuw persoonlijk record. Hij is ultralicht en waterdicht en heeft een verstelbare pasvorm. Daarnaast zorgen krachtige drivers voor een diepe bas om uw lichaam in beweging te houden.

Bekijk alle voordelen

Sportoortjes met verstelbare pasvorm

VERLEG UW GRENZEN

  • Beste voor buitengebruik

  • Zweet- en waterbestendig

  • Oordopje

Open akoestisch ontwerp waardoor u alert bent op uw omgeving

Open akoestisch ontwerp waardoor u alert bent op uw omgeving

Deze ActionFit-hoofdtelefoon blokkeert geluid niet, zodat u zich altijd bewust blijft van uw omgeving en alert kunt blijven, vooral als u buiten traint. Een open akoestisch platform biedt hoogwaardig geluid, zonder dat u de wereld hoeft buiten te sluiten.

Personaliseer uw pasvorm met een oorhaakje, vleugeltje of oordopje

Personaliseer uw pasvorm met een oorhaakje, vleugeltje of oordopje

Personaliseer uw pasvorm. Kies een oorhaakje, vleugeltje of oordopje om de hoofdtelefoon stevig in uw oor te houden, zodat u kunt blijven bewegen.

Open akoestiek laat geluid binnen voor meer bewustzijn en veiligheid

Open akoestiek laat geluid binnen voor meer bewustzijn en veiligheid

Geniet van geluid van hoge kwaliteit dat de wereld om u heen niet volledig buitensluit. Het open akoestische ontwerp laat omgevingsgeluid binnen, dus blijft u zich bewust van uw omgeving en is het sporten in de buitenlucht veiliger.

Technische specificaties

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Recensies

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2.7

van 5

3

Reviews & awards

5
2

04/10/2021

Italia

Italia

all'altezza delle aspettaive ma durate poco

Queste cuffie sono veramente fantastiche per un utilizzo sportivo. Il suono è pulito e piacevole, i bassi sono molto profondi ed i diversi tipi di gommini inclusi nella confezione rendono la cuffia adatta a tutte le attività. Ho preferito questo modello con filo perché la possibilità di perderle durante l'attività mi spaventava ma mi sono accorto che restano sempre ben salde alle orecchie. Inoltre la caratteristica forma del gommino rende l'esperienza di ascolto molto piacevole anche dopo molte ore continuative; con cuffie in-ear capita spesso che l'orecchio faccia male. Purtroppo però l'uso intensivo si è fatto sentire tant'è che dopo solamente 1 anno sono stato costretto a sostituire il jack perché il cavo si era danneggiato. Dopo poco però anche le parti in silicone hanno iniziato ad essere troppo usurate, specialmente le parti che coprivano il microfono ed i due altoparlanti e alla fine si è rotto anche il microfono. Sono molto dispiaciuto perché il prodotto era veramente valido e trovandomi molto bene le avevo consigliate a molti amici. Probabilmente usandole in modo meno intenso a loro dureranno di più. Se costassero meno SICURAMENTE le comprerei di nuovo tenendo i vecchi gommini di ricambio

Voordelen

molto comode ed adatte a tutte le situazioni, suono perfetto e microfono con ampia ricezione

Nadelen

i gommini che si montano sull'atoparlante saltano via facilmente dalla cuffia. mi è capitato di perderne uno per strada perchè tenevo la cuffia a penzoloni e questa strisciava sulla maglietta. fortunatamente vendono i ricambi.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHQ1405BL Cuffie sportive con microfono

Datum gebruik 2020-10-04

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHQ1405BL Cuffie sportive con microfono

Datum gebruik 2020-10-04

22/07/2017

Nederland

Nederland

Oordopjes zitten goed, geluid iets minder

Deze oordopjes zijn de eerste die goed in mijn oren passen, met de middelste dopjes (die met het korte uitsteeksel) callen ze niet uit mijn oren. Ze sluiten de gehoorgang niet af, wat ik juist prettig vind. Geluid is gemiddeld, dat zou mooier kunnen, iets te veel bas met de DTS aan (op Huawei P8 Lite). Nog meer luisteren om goede instelling te vinden.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHQ1405BL Sporthoofdtelefoon met microfoon

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHQ1405BL Sporthoofdtelefoon met microfoon

19/08/2016

Nederland

Nederland

Slecht geluid en bediening

Geluid is blikkerig en schel. Tevens is deze niet hard of zacht te zetten. Kan de liedjes ook niet doorspoelen. Alleen aan en uit. Draagcomfort is wel oke, maar het geluid en bruik comfort vallen tegen.

Deze review is gemaakt voor SHQ1405BL Sporthoofdtelefoon met microfoon

Deze review is gemaakt voor SHQ1405BL Sporthoofdtelefoon met microfoon

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  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
  • Tips voor een gezonde levensstijl.
Voorwaarden

  1. De oorcaps zijn wasbaar, de microfoon is niet wasbaar