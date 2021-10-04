Geachte Terneuzen, Hartelijk dank voor uw review. Wij zijn graag op de hoogte van de mening van onze klanten, zodat elke nieuwe generatie van onze producten nóg beter wordt. Graag helpen wij u het het optimaal in gebruik nemen van uw Actionfit sporthoofdtelefoon. De SHQ1405 word geleverd met verschillende maten oordopjes- en oorhaken. Kies de maat die voor u het meest comfortabel is, maar de gehoorgang toch zoveel mogelijk afsluit. Om u meer uitleg te geven over de afstandsbediening van uw hoofdtelefoon willen wij graag weten welk type smartphone of MP3-speler u gebruikt. Wilt u daarvoor contact met ons opnemen? Gaat u daarvoor naar http://philips.to/1JPX4fL en kies voor het tweede hoofdstuk: Home Cinema & Audio. U kunt contact leggen per e-mail, telefoon, chat of zelfs Facebook en Twitter. Met vriendelijke groet, Philips Webcare