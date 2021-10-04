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Niet meer leverbaar
SHQ1405BL/00
VERLEG UW GRENZEN
De Philips Actionfit RunWild-sporthoofdtelefoon helpt u naar een nieuw persoonlijk record. Hij is ultralicht en waterdicht en heeft een verstelbare pasvorm. Daarnaast zorgen krachtige drivers voor een diepe bas om uw lichaam in beweging te houden.
Beste voor buitengebruik
Zweet- en waterbestendig
Oordopje
Deze ActionFit-hoofdtelefoon blokkeert geluid niet, zodat u zich altijd bewust blijft van uw omgeving en alert kunt blijven, vooral als u buiten traint. Een open akoestisch platform biedt hoogwaardig geluid, zonder dat u de wereld hoeft buiten te sluiten.
Personaliseer uw pasvorm. Kies een oorhaakje, vleugeltje of oordopje om de hoofdtelefoon stevig in uw oor te houden, zodat u kunt blijven bewegen.
Geniet van geluid van hoge kwaliteit dat de wereld om u heen niet volledig buitensluit. Het open akoestische ontwerp laat omgevingsgeluid binnen, dus blijft u zich bewust van uw omgeving en is het sporten in de buitenlucht veiliger.
2.7
van 5
3
Reviews & awards
vinc1000sp
04/10/2021
Italia
all'altezza delle aspettaive ma durate poco
Queste cuffie sono veramente fantastiche per un utilizzo sportivo. Il suono è pulito e piacevole, i bassi sono molto profondi ed i diversi tipi di gommini inclusi nella confezione rendono la cuffia adatta a tutte le attività. Ho preferito questo modello con filo perché la possibilità di perderle durante l'attività mi spaventava ma mi sono accorto che restano sempre ben salde alle orecchie. Inoltre la caratteristica forma del gommino rende l'esperienza di ascolto molto piacevole anche dopo molte ore continuative; con cuffie in-ear capita spesso che l'orecchio faccia male. Purtroppo però l'uso intensivo si è fatto sentire tant'è che dopo solamente 1 anno sono stato costretto a sostituire il jack perché il cavo si era danneggiato. Dopo poco però anche le parti in silicone hanno iniziato ad essere troppo usurate, specialmente le parti che coprivano il microfono ed i due altoparlanti e alla fine si è rotto anche il microfono. Sono molto dispiaciuto perché il prodotto era veramente valido e trovandomi molto bene le avevo consigliate a molti amici. Probabilmente usandole in modo meno intenso a loro dureranno di più. Se costassero meno SICURAMENTE le comprerei di nuovo tenendo i vecchi gommini di ricambio
Voordelen
molto comode ed adatte a tutte le situazioni, suono perfetto e microfono con ampia ricezione
Nadelen
i gommini che si montano sull'atoparlante saltano via facilmente dalla cuffia. mi è capitato di perderne uno per strada perchè tenevo la cuffia a penzoloni e questa strisciava sulla maglietta. fortunatamente vendono i ricambi.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHQ1405BL Cuffie sportive con microfono
Datum gebruik 2020-10-04
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHQ1405BL Cuffie sportive con microfono
Datum gebruik 2020-10-04
Raicho
22/07/2017
Nederland
Oordopjes zitten goed, geluid iets minder
Deze oordopjes zijn de eerste die goed in mijn oren passen, met de middelste dopjes (die met het korte uitsteeksel) callen ze niet uit mijn oren. Ze sluiten de gehoorgang niet af, wat ik juist prettig vind. Geluid is gemiddeld, dat zou mooier kunnen, iets te veel bas met de DTS aan (op Huawei P8 Lite). Nog meer luisteren om goede instelling te vinden.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHQ1405BL Sporthoofdtelefoon met microfoon
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHQ1405BL Sporthoofdtelefoon met microfoon
Terneuzen
19/08/2016
Nederland
Slecht geluid en bediening
Geluid is blikkerig en schel. Tevens is deze niet hard of zacht te zetten. Kan de liedjes ook niet doorspoelen. Alleen aan en uit. Draagcomfort is wel oke, maar het geluid en bruik comfort vallen tegen.
Deze review is gemaakt voor SHQ1405BL Sporthoofdtelefoon met microfoon
Deze review is gemaakt voor SHQ1405BL Sporthoofdtelefoon met microfoon
De oorcaps zijn wasbaar, de microfoon is niet wasbaar