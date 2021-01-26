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Niet meer leverbaar

ActionFitSporthoofdtelefoon

SHQ1300LF/00

4.1

| (7) Reviews & awards | 83% beveelt dit product aan

Laat u door niets tegenhouden en geniet van maximale vrijheid

Zet een nieuw persoonlijk record met de vederlichte Actionfit SHQ1300-hoofdtelefoon. Deze robuuste hoofdtelefoon is niet alleen bestand tegen zweet en regen, maar verzekert u bovendien van krachtige bastonen en een optimale pasvorm, dankzij hoogwaardige drivers en een C-vormige stabiliteitsvergrendeling.

Bekijk alle voordelen

Goede pasvorm en ultralicht

Laat u door niets tegenhouden en geniet van maximale vrijheid

  • Drivers van 8,6 mm/open achterzijde

  • Oordopje

Oordopjes in 3 maten voor een perfecte pasvorm

Oordopjes in 3 maten voor een perfecte pasvorm

Ultralicht ontwerp van 5,7g voor ultiem comfort*

Ultralicht ontwerp van 5,7g voor ultiem comfort*

Met een gewicht van slechts 5,7 g zijn deze ActionFit-sportoortelefoons zo licht en comfortabel dat u niet eens merkt dat u ze draagt. Ideaal om u bij te staan tot aan de laatste zware kilometers.

Kabelklem meegeleverd voor een training zonder knopen

Kabelklem meegeleverd voor een training zonder knopen

De ActionFit-oortelefoon wordt geleverd met een kabelklem, die de kabel bij u uit de buurt houdt zodat u tot het uiterste kunt gaan.

Technische specificaties

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Recensies

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4.1

van 5

7

Reviews & awards

83%

beveelt dit product aan

3
2

26/01/2021

United Kingdom

United Kingdom

Intelligent design and wonderful functionality

I like the way they stay in my ears and are very comfortable. Most importantly, they allow me to hear what is going on around me as I exercise by biking or walking. Music-wise, while obviously not being of hi-fi standard, they have a lively musical profile, making pop music in particular very engaging. Clever sweat-proof design and adjustability to find the right fit, along with enclosed carrying pouch, make these headphones a winner for me. Only downside: I don't appreciate the flashy orange and white design of the ones I could find on Amazon! Would have bought the lower profile green and white design if I could have found it

Voordelen

They stay in the ears. Allow me to hear what is going on around me. Perfectly good sound for when out and about

Nadelen

Orange and white colouring too flashy

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHQ1300LF Sports headphones

Datum gebruik 2019-12-26

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHQ1300LF Sports headphones

Datum gebruik 2019-12-26

21/10/2016

United Kingdom

United Kingdom

Great value for money

Excellent product, I think the sound is fantastic for the price. Will be purchasing another.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHQ1300LF Sports headphones

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHQ1300LF Sports headphones

01/08/2015

Deutschland

Deutschland

Klasse Sportkopfhörer

Die Beschreibung hat sehr viel versprochen, daher habe ich mich für diesen Sportkopfhörer entschlossen. Das Preisleistungs- Verhältnis ist einfach TOP! Für jede Ohrgröße sind passende Ohrstöpselgrößen vorhanden, sodass der Kopfhörer sehr gut und auch vor allem fest beim laufen im Ohr sitzt. Zudem kommt ein super Design, mit einem sehr stabilen Kabel und guter Verarbeitung, dass zu modernen Sportkleidungen passt aber trotzdem noch auffällt. Beim Klang muss man jedoch kleine abstriche machen, die man aber gerne in kauf nimmt, da er zum Laufen o.ä. einen solchen klang abgibt, dass man es gar nicht mehr wahr nimmt. Dies kann man aber bei diesem Preis auch nicht erwarten. Fazit: Ein einfacher, super stylischer Sportkopfhörer mit viel Halt und dabei ausreichenden Klang, der alle Anforderungen beim Sport treiben erfüllt. Wer sich überlegt einen Kopfhörer zum Sport treiben anzuschaffen, findet hier genau dass was er sucht!

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHQ1300LF Sportkopfhörer

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHQ1300LF Sportkopfhörer

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  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
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Voorwaarden

  1. IPX4- en IPX7-gecertificeerd voor hoofdtelefoons en IPX2-gecertificeerd voor headsets.