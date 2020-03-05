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Niet meer leverbaar
Voor over het oor
Zwart
De ideale snoerlengte geeft u meer bewegingsvrijheid. Hierdoor kunt u zelf bepalen waar u uw audio-apparaat mee naartoe neemt.
4.0
van 5
19
Reviews & awards
89%
beveelt dit product aan
SuchtFrosch
05/03/2020
Deutschland
Hervorragend für den Preis.
Diese Kopfhörer sind zwar etwas klobig aber haben für den preis eine alle Erwartungen übertreffende Audioqualität.
Voordelen
Guter preis mit guter qulität.
Nadelen
Klobig
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHP1900 Stereokopfhörer
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHP1900 Stereokopfhörer
Samuel
14/02/2017
Deutschland
Seit Jahren zufriedenstellend
Ich nutze diese Kopfhörer nun schon seit Jahren. Da sie ständig in Gebrauch sind und auch nicht immer bestens behandelt, kann es durchaus vorkommen, dass das Kabel einen Wackler bekommt und ich mir somit neue kaufen muss, bei fürsorglicheren Personen dürfte das aber kein Problem sein. ;) Der Tragekomfort ist klasse, der Sound gut, sie sind schlicht, günstig und einfach nur perfekt.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHP1900 Stereokopfhörer
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHP1900 Stereokopfhörer
tig303
12/10/2014
Deutschland
Preis-Leistung: Perfekt
Diese Kopfhörer haben einen, für den Preis, nahezu perfekten Sound. Der Bügel ist sehr stabil und die Höhrermuscheln sind ziemlich bequem.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHP1900 Stereokopfhörer
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHP1900 Stereokopfhörer