Zeer nauwkeurige geluidsweergave

U draagt de flexi-coole CitiScape Frames net zoals uw favoriete zonnebril. Waar u ook gaat of staat, u geniet van een nauwkeurige geluidsweergave door het gesloten akoestische systeem en de hoogwaardige drivers. Als u klaar bent, vouwt u de hoofdtelefoon op en bewaart u hem in het chique beschermende etui.