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Niet meer leverbaar
SHL5705CM/00
Zeer nauwkeurige geluidsweergave
U draagt de flexi-coole CitiScape Frames net zoals uw favoriete zonnebril. Waar u ook gaat of staat, u geniet van een nauwkeurige geluidsweergave door het gesloten akoestische systeem en de hoogwaardige drivers. Als u klaar bent, vouwt u de hoofdtelefoon op en bewaart u hem in het chique beschermende etui.
40 mm drivers/gesloten achterkant
Voor op het oor
Zachte oorkussens
Compact opvouwbaar
De hoofdtelefoon is opvouwbaar voor gemakkelijk dragen en opbergen.
De CitiScape Frames is gemaakt van robuuste, eersteklas materialen die de oorschelpen en hoofdband met elkaar verbinden. Een lichtgewicht metalen scharnier houdt alles flexibel maar sterk, zodat u uw hoofdtelefoon langdurig comfortabel en veilig kunt dragen.
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Beschikbaarheid van functies kan variëren afhankelijk van compatibiliteit met mobiele telefoons.