ProductenPhilips ondersteuning
nl/fr

Betaal later met Klarna

Registreer en krijg €10,- korting

Gratis verzending vanaf €40,-

30 dagen retourgarantie

  • Foto van productdetail
  • Foto van productdetail
  • Foto van productdetail
  • Foto van productdetail
  • Foto van productdetail
  • Foto van verpakking
  • Primaire afbeelding
  • Foto van productdetail
  • Foto van productdetail
  • Foto van productdetail
  • Foto van productdetail
  • Foto van productdetail
  • Foto van verpakking
  • Primaire afbeelding

Niet meer leverbaar

CitiScape FramesHoofdtelefoons met microfoon

SHL5705CM/00

Zeer nauwkeurige geluidsweergave

U draagt de flexi-coole CitiScape Frames net zoals uw favoriete zonnebril. Waar u ook gaat of staat, u geniet van een nauwkeurige geluidsweergave door het gesloten akoestische systeem en de hoogwaardige drivers. Als u klaar bent, vouwt u de hoofdtelefoon op en bewaart u hem in het chique beschermende etui.

Bekijk alle voordelen

Met uitstekende isolatie en opvouwbaar ontwerp

Zeer nauwkeurige geluidsweergave

  • 40 mm drivers/gesloten achterkant

  • Voor op het oor

  • Zachte oorkussens

  • Compact opvouwbaar

Compact opvouwbaar ontwerp voor gemakkelijk dragen en opbergen

Compact opvouwbaar ontwerp voor gemakkelijk dragen en opbergen

De hoofdtelefoon is opvouwbaar voor gemakkelijk dragen en opbergen.

Lichtgewicht frame voor langdurig luistercomfort

Lichtgewicht frame voor langdurig luistercomfort

De CitiScape Frames is gemaakt van robuuste, eersteklas materialen die de oorschelpen en hoofdband met elkaar verbinden. Een lichtgewicht metalen scharnier houdt alles flexibel maar sterk, zodat u uw hoofdtelefoon langdurig comfortabel en veilig kunt dragen.

Afneembaar knoopresistent snoer voorkomt knopen

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Recensies

Meld u aan voor de Philips-nieuwsbrief voor exclusieve aanbiedingen

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
  • Tips voor een gezonde levensstijl.

Ik ontvang graag promotionele berichten - op basis van mijn voorkeuren en gedrag - over producten, diensten, evenementen en aanbiedingen van Philips. Ik kan me op elk gewenst moment eenvoudig afmelden.

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
  • Tips voor een gezonde levensstijl.
Voorwaarden

  1. Beschikbaarheid van functies kan variëren afhankelijk van compatibiliteit met mobiele telefoons.