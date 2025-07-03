Ich bin begeister von diesen Kopfhörern! Mein Vater hatte sie mir damals geschenkt, weswegen ich auch ehrlich gesagt nicht mehr weiß, wie viel sie gekostet haben. Es kann jedoch nicht viel gewesen sein, denn ich erinnere mich noch daran, dass er nach dem Kauf ein weiteres Paar für mich besorgt hat, weil er die Soundqualität für den Preis erstaunlich gut fand. Das war glaub ich 2012! Ich bin mir allerdings nicht ganz sicher, weswegen ich mindestens 10 Jahre in den Titel geschrieben habe. Bis jetzt haben sie gut durchgehalten und klingen immer noch so wie am ersten Tag. Zwischen durch lagen sie auch mal in der Schublade, aber seit einem Jahr benutze ich sie inzwischen wieder fast Täglich. Ich finde die Qualität ist für die damalige Preisklasse echt gut und man merkt, dass sich Gedanken beim entwickeln der Kopfhörer gemacht wurde. Das Kunstleder ist seit zwei Jahren jedoch leider komplett abgefleddert, aber das ist nach 10 Jahren denk ich mal verkraftbar ¯\_(ツ)_/¯. Ich war eigentlich auf der Suche nach Ersatzpolstern, die zu den Kopfhörern passen könnten und habe dadurch fest gestellt, dass Philips sehr viele alte (Ich denke mal nicht alle, aber fast alle) Produkte noch auf deren website zum Vergleichen und für Spezifikationen zur Schau stellt. Ich find das super, das macht nicht jede Firma und das man sogar noch Bewertungen schreiben kann, wow! Naja ich wollte einfach nur mal meine Wertschätzung zu diesem Produkt teilen, weil sie mich schon seit einen Großteil meines Lebens begleitet haben.