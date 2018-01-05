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SHL3850NC/00
Meer geluid, minder ruis
Ga helemaal op in uw muziek dankzij de innovatieve ActiveShield™ actieve ruisonderdrukkingstechnologie. Drukverminderende kussens bieden langdurig draagcomfort en het compacte, opvouwbare ontwerp is gemakkelijk mee te nemen en op te bergen.
32 mm drivers/gesloten achterkant
Voor op het oor
Compact opvouwbaar
De actieve ruisonderdrukkingstechnologie van ActiveShield™ bestaat uit twee feed-backward-microfoons voor ruisonderdrukking van lage frequenties. Het apparaat detecteert achtergrondgeluid en keert de geluidsgolf om, waardoor deze effectief wordt geëlimineerd en het achtergrondgeluid wordt omgezet in stilte.
Slank en compact opvouwbaar ontwerp voor eenvoudige mobiele draagbaarheid.
Afgestelde 32 mm neodymium-drivers zorgen in combinatie met een akoestisch systeemontwerp met gesloten achterkant en afsluiting over het oor voor uitstekend en indrukwekkend nauwkeurig geluid.
2.9
van 5
9
Reviews & awards
Stevie
05/01/2018
España
Fantásticos
Pues eso,fantásticos .Lo que no se puede pedir a unos auriculares de 50 euros es que suenen como unos de 500 He probado unos bose y tampoco hay tanta diferencia con estos La reducción de ruido ,maravillosa ,como no podía ser de otra manera viniendo de philips ,una marca que ,a estas alturas de la pelicula no tiene nada que demostrar
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHL3850NC Auriculares con reducción de ruido
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Otomo
07/08/2018
Deutschland
Gefällt mir eigentlich gut, aber schmerzhaft zu eng
Das Batteriefach habe ich durch Studium der Kurzanleitung und etwas Nachdenken öffnen können, wenn man weiß wie, geht es sehr einfach. Ein Pfeil auf der Abdeckung hätte hilfreich sein können. Oder eine bessere Anleitung. Ich habe bisher den Kopfhörer nur kurz testen können. Der Klang ist recht ordentlich kräftig. Die Zusammenklappfunmktion ist sinnvoll. Das Noise Canceling funktionierte mit einem daneben laufendem Ventilator recht gut. Sprache in der Umgebung ist noch zu verstehen, Motorgeräusch war weg. Bin gespannt wie es im Flugzeug klappt. Was mir nicht gefällt, ist die Kraft mit der meine Ohren und mein Kopf gequetcht werden, dies tut mir weh. Bei Metallbügeln auf Arbeit genügt leichtes Biegen, doch bei Kunststoff hat man höchstens mit der Heißluftpistole Erfolg, macht dabei aber oft Schaden.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHL3850NC Geräuschreduzierende Kopfhörer
Ja, ik raad dit product aan
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Sperber
07/08/2018
Deutschland
Gefällt mir eigentlich gut, aber schmerzhaft zu eng
Das Batteriefach habe ich durch Studium der Kurzanleitung und etwas Nachdenken öffnen können, wenn man weiß wie, geht es sehr einfach. Ein Pfeil auf der Abdeckung hätte hilfreich sein können. Oder eine bessere Anleitung. Ich habe bisher den Kopfhörer nur kurz testen können. Der Klang ist recht ordentlich kräftig. Die Zusammenklappfunmktion ist sinnvoll. Das Noise Canceling funktionierte mit einem daneben laufendem Ventilator recht gut. Sprache in der Umgebung ist noch zu verstehen, Motorgeräusch war weg. Bin gespannt wie es im Flugzeug klappt. Was mir nicht gefällt, ist die Kraft mit der meine Ohren und mein Kopf gequetcht werden, dies tut mir weh. Bei Metallbügeln auf Arbeit genügt leichtes Biegen, doch bei Kunststoff hat man höchstens mit der Heißluftpistole Erfolg, macht dabei aber oft Schaden.
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