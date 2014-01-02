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Niet meer leverbaar

Hoofdtelefoon met hoofdband

SHL3000RD/00

4.7

| (3) Reviews & awards | 100% beveelt dit product aan

Krachtig geluid

Profiteer van een krachtig geluid en een krachtige bas dankzij de vermogenscapaciteit van 1000 mW en neodymium-drivers van 32 mm. In combinatie met de draaibare zachte oorschelpen hebt u overal waar u gaat een perfecte luisterervaring.

Bekijk alle voordelen

in DJ-stijl

Krachtig geluid

  • In DJ-stijl

  • Rood

Past op ieder hoofd dankzij draaibare oorschelpen en instelbare hoofdband

Past op ieder hoofd dankzij draaibare oorschelpen en instelbare hoofdband

Een snoer van 1,2 m dat ideaal is voor gebruik buitenshuis

De ideale lengte van dit snoer geeft u de vrijheid uw audioapparaat overal neer te zetten.

32 mm luidsprekerdriver biedt krachtig en dynamisch geluid

32 mm luidsprekerdriver biedt krachtig en dynamisch geluid

Technische specificaties

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Recensies

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4.7

van 5

3

Reviews & awards

100%

beveelt dit product aan

3
2
1

02/01/2014

España

España

excelente

Calidad de sonido 100% y con un diseño brillante! Se adapta perfectamente y son muy comodos!

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHL3000RD Headband headphones

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHL3000RD Headband headphones

15/09/2012

Italia

Italia

cuffie da veri intenditori !!!

ciao ! ho comprato questa mattina le cuffie Philips, già conoscevo la qualita e la garanzia dei prodotti Philips. Le cuffie non hanno deluso le attese , infatti, audio perfetto per tutti gli stili di musica !!! Le consiglio a tutti perchè valgono molto di più rispetto al prezzo in commercio ;)

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHL3000RD Headband headphones

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHL3000RD Headband headphones

04/12/2013

España

España

Es super cómodo y a la vez estético!!!

Me encanta su funcionalidad y comodidad, también el precio es bastante atractivo. Lo recomiendo!!!

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHL3000RD Headband headphones

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHL3000RD Headband headphones

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