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Niet meer leverbaar

Kinderhoofdtelefoons

SHK1030/00

4.7

| (3) Reviews & awards | 100% beveelt dit product aan

Ontworpen voor kinderen

Voor kleine muziekliefhebbers die onderweg naar hun nummers willen luisteren: de Philips SHK1030-hoofdtelefoon is speciaal ontworpen voor groeiende kinderen. Hij biedt altijd een perfecte, comfortabele pasvorm met een veilig maximaal volume van 85 dB.

Bekijk alle voordelen

Speciaal gemaakt voor kinderen, maximaal volume beperkt

Ontworpen voor kinderen

  • Voor op het oor

  • Blauw/groen

Ergonomische, verstelbare hoofdband groeit mee met uw kind

Ergonomische, verstelbare hoofdband groeit mee met uw kind

De eenvoudige, ergonomische hoofdband is volledig verstelbaar voor een goede pasvorm en groeit zo samen met uw kind mee.

Maximale volumegrens van 85 dB voor veilig muziek luisteren

Met deze kinderhoofdtelefoon weet u zeker dat het geluidsniveau veilig is voor uw kind. Het volume is afgestemd op een maximum van 85 dB voor veilig luisteren.

Neodymium-luidsprekerdrivers van 32 mm zorgen voor een puur, gebalanceerd geluid

Neodymium-luidsprekerdrivers van 32 mm zorgen voor een puur, gebalanceerd geluid

Neodymium produceert sterke magnetische velden en zorgt zo voor een grotere gevoeligheid van de spreekspoel, een snelle basrespons en een pure, gebalanceerde geluidskwaliteit.

Technische specificaties

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Recensies

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4.7

van 5

3

Reviews & awards

100%

beveelt dit product aan

3
2
1

20/05/2012

Nederland

Nederland

Super voor kinderen, met geluidscontrole

Goede koptelefoon, blijft zelfs bij 4 jarige goed zitten.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHK1030 Kids headphones

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHK1030 Kids headphones

28/06/2011

France

France

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHK1030 Casque pour enfants

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHK1030 Casque pour enfants

21/12/2011

Nederland

Nederland

Leuk kleurrijk ding

Heel geschikt voor onze kleindochter. Vooral omdat de ouders het maximale volume in kunnen stellen.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHK1030 Kids headphones

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHK1030 Kids headphones

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