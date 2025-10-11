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Niet meer leverbaar

Hoofdtelefoons met microfoon

SHE9105BK/00

4.1

| (7) Reviews & awards | 86% beveelt dit product aan

Nauwkeurige geluidsweergave

De Philips SHE9105-hoofdtelefoon heeft eersteklas drivers en een zorgvuldig vervaardigde metalen behuizing voor gedetailleerd en puur geluid. De ovale geluidsbuizen en 3 verschillende oortjes garanderen comfort en een goede pasvorm, en met de geïntegreerde microfoon schakelt u moeiteloos tussen muziek en oproepen.

Bekijk alle voordelen

met robuuste metalen behuizing

Nauwkeurige geluidsweergave

  • 8,6 mm drivers/halfgesloten achterkant

  • Oortelefoon

De speciale schuif houdt uw kabels netjes bij elkaar

De speciale schuif houdt uw kabels netjes bij elkaar

Met het slimme anti-wirwarsysteem houdt u de twee kabels van de hoofdtelefoon netjes bij elkaar, gewoon door het omhoog te schuiven. Geen gedoe meer met kabels die in de knoop zitten!

Gebogen behuizing en ovale geluidsbuizen voor ergonomisch comfort

De oordopjes zijn zorgvuldig ontworpen om in ieder oor te passen. De ergonomische ovale geluidsbuis en de gebogen architectuur zorgen altijd voor een optimale, stevige en comfortabele pasvorm.

Met afstandsbediening en microfoon in het snoer voor muziek en gesprekken

Met afstandsbediening en microfoon in het snoer voor muziek en gesprekken

Met de ingebouwde microfoon kunt u eenvoudig schakelen tussen muziek luisteren en telefoontjes opnemen. U blijft dus altijd verbonden

Technische specificaties

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Recensies

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4.1

van 5

7

Reviews & awards

86%

beveelt dit product aan

3
2

11/10/2025

Deutschland

Deutschland

Philips SHE9105

Hab diese kopfhörer seit 10 jahren Perfekt leider gibts die nirgend mehr zu kaufen jemand hat nir die gestern kaputt gemacht schade sonst Qualität 1a wie 400€ kopfhörer

Voordelen

Bass wie ein könig

Nadelen

Nichts

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHE9105BK Kopfhörer mit Mikrofon

Datum gebruik 2023-10-11

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHE9105BK Kopfhörer mit Mikrofon

Datum gebruik 2023-10-11

04/08/2015

Deutschland

Deutschland

Philips In-Ear Kopfhörer

Im Lieferumfang: drei verschieden großen Ohrstöpsel für die perfekte Passform. Tolle Klangqualität, sowie elegantes Design die mich überzeugt hat Die Philips In-Ear Kopfhörer kann ich nur weiter empfehlen!

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHE9105SL Kopfhörer mit Mikrofon

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHE9105SL Kopfhörer mit Mikrofon

25/06/2015

Deutschland

Deutschland

Super Klangqualität bei hochwertiger Verarbeitung

Die Philips In-Ear Kopfhörer SHE9105 kann ich nur weiter empfehlen. Angefangen von der Verpackung bis hin zu der Verarbeitung der Kopfhörer stimmt einfach alles. Für die perfekte Passform sorgen die drei verschieden großen Ohrstöpsel. Die gute Klangqualität und der satte Bass bilden das i-Tüpfelchen. Außerdem ist das Design schlicht, elegant und modern zu gleich.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHE9105SL Kopfhörer mit Mikrofon

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHE9105SL Kopfhörer mit Mikrofon

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