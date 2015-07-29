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Oortelefoon met microfoon

SHE8105BK/00

4.9

| (7) Reviews & awards | 100% beveelt dit product aan

Diep, zuiver basgeluid - altijd

De Philips SHE8105-oortelefoon heeft hoogwaardige drivers voor een diepe bas en een stevige aluminium behuizing voor zuiver geluid. De ovalen geluidsbuisjes garanderen ergonomisch comfort, en de geïntegreerde afstandsbediening maakt schakelen tussen muziek en gesprekken eenvoudig.

Bekijk alle voordelen

met robuuste metalen behuizing

Diep, zuiver basgeluid - altijd

  • 8,6 mm drivers/halfgesloten achterkant

  • Oortelefoon

Siliconen caps met keuze uit drie maten voor een optimale pasvorm

Siliconen caps met keuze uit drie maten voor een optimale pasvorm

Uw oordopjes worden geleverd met drie verschillende caps, van klein tot groot, zodat u de perfecte maat voor uw oren kunt kiezen.

Nieuw geconstrueerde drivers van 8,6 mm voor een responsieve diepe bas

Nieuw geconstrueerde drivers van 8,6 mm voor een responsieve diepe bas

Met afstandsbediening en microfoon in het snoer voor muziek en gesprekken

Met afstandsbediening en microfoon in het snoer voor muziek en gesprekken

Met de ingebouwde microfoon kunt u eenvoudig schakelen tussen muziek luisteren en telefoontjes opnemen. U blijft dus altijd verbonden.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Recensies

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4.9

van 5

7

Reviews & awards

100%

beveelt dit product aan

3
2
1

29/07/2015

Deutschland

Deutschland

Super!

Mir gefallen sie super!! Sehr schönes Design und toller Klang zu einem Top Preis! Kann sie aufjedenfall weiter empfehlen

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Deze review is gemaakt voor SHE8105BK InEar-Kopfhörer mit Mikrofon

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Deze review is gemaakt voor SHE8105BK InEar-Kopfhörer mit Mikrofon

25/07/2015

Deutschland

Deutschland

Philips SHE8105 Absolut gute Ohrhörer..

Rezension des Ohrhörers Philips SHE8105 Heute erhielt ich den Ohrhörer Modell SHE8105, er wird in einer einfachen Pappschachtel mit Display geliefert, enthalten ist der Ohrhörer incl Mikrofon und 3 verschiedene Ohrpolster (Größen S,M,L). Der Ohrhörer macht einen sehr guten Eindruck was die Verarbeitung anbetrifft, er fühlt sich wirklich gut an, nun nahm ich die kleinsten Ohrpolster und machte nun mal eine Hörprobe. Die Ohrhörer sitzen gut im Ohr und ich habe keine Probleme oder anderes beim tragen. Der Ohrhörer klingt sehr gut wie ich finde, die Bässe sind sehr gut und die Höhen klingen auch überzeugend. Das Mikrofon was im Kabel integriert ist verrichtet seine Arbeit auch sehr gut, Gespräche mit dem Smart Phone haben gut funktioniert und es gab keinerlei Schwierigkeiten und die Sprachqualität war auch sehr gut. Ich finde das man bei diesem Ohrhörer einen guten Kompromiss aus Preis/ Leistung erhält , zu dem sie auch sehr Chic aussehen. Mfg Fabio

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Deze review is gemaakt voor SHE8105BK InEar-Kopfhörer mit Mikrofon

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25/07/2015

Deutschland

Deutschland

Philips SHE8105 Absolut gute Ohrhörer..

Rezension des Ohrhörers Philips SHE8105 Heute erhielt ich den Ohrhörer Modell SHE8105, er wird in einer einfachen Pappschachtel mit Display geliefert, enthalten ist der Ohrhörer incl Mikrofon und 3 verschiedene Ohrpolster (Größen S,M,L). Der Ohrhörer macht einen sehr guten Eindruck was die Verarbeitung anbetrifft, er fühlt sich wirklich gut an, nun nahm ich die kleinsten Ohrpolster und machte nun mal eine Hörprobe. Die Ohrhörer sitzen gut im Ohr und ich habe keine Probleme oder anderes beim tragen. Der Ohrhörer klingt sehr gut wie ich finde, die Bässe sind sehr gut und die Höhen klingen auch überzeugend. Das Mikrofon was im Kabel integriert ist verrichtet seine Arbeit auch sehr gut, Gespräche mit dem Smart Phone haben gut funktioniert und es gab keinerlei Schwierigkeiten und die Sprachqualität war auch sehr gut. Ich finde das man bei diesem Ohrhörer einen guten Kompromiss aus Preis/ Leistung erhält , zu dem sie auch sehr Chic aussehen. Mfg Fabio

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