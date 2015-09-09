Hallo Dustin, und vielen Dank für Ihre Bewertung. Es freut uns, dass die SHE8100BS/00 Sie vom Klang und Design her so überzeugt haben. Umso bedauerlicher finden wir es, dass Sie den Kopfhörer nun nicht mehr verwenden können, weil der Ton auf der rechten Seite leiser ist als auf der linken. Es könnte jedoch sein, dass der Kopfhörer auf der einen Seite lediglich blockiert ist. Je nach Transportweise kann es zu Verschmutzungen der Ohrstöpsel kommen, was die Tonqualität beeinflusst. Das Entfernen von blockierendem Schmutz aus den Lautsprechern und den Ohrstöpseln kann die Klangqualität der Kopfhörer verbessern. Eine Anleitung zur Reinigung von In-Ear-Kopfhörern finden Sie hier unter dem Punkt Reinigung und Wartung: http://www.philips.de/c-p/SHE3905BK_00/inear-kopfhoerer-mit-mikrofon/support. Sollte die Reinigung das Problem nicht behoben haben und der SHE8100BS/00 defekt sein, leiten wir selbstverständlich gern über unseren Kundendienst eine Garantieprüfung für Sie ein. Sie erreichen die Kollegen über Telefon, E-Mail und Chat. Die verschiedenen Kontaktmöglichkeiten finden Sie hier unter der Rubrik „Home Cinema & Audio“: http://www.philips.de/c-w/support-home/support-contact-page.html. Viele Grüße, Philips Webcare, Katharina