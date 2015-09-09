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SHE8100BK/00
Diep, zuiver basgeluid - altijd
De Philips SHE8100-oortelefoon heeft hoogwaardige drivers voor een diepe bas en een stevige aluminium behuizing voor zuiver geluid. De ovalen geluidsbuisjes garanderen ergonomisch comfort.
8,6 mm drivers/halfgesloten achterkant
Oortelefoon
Uw oordopjes worden geleverd met drie verschillende caps, van klein tot groot, zodat u de perfecte maat voor uw oren kunt kiezen.
De oordopjes zijn zorgvuldig ontworpen om in ieder oor te passen. De ergonomische ovale geluidsbuis en de gebogen architectuur zorgen altijd voor een optimale, stevige en comfortabele pasvorm.
Deze zachte, maar duurzame en flexibele aansluiting tussen de oortelefoon en de kabel beschermt tegen mogelijke schade door herhaaldelijk buigen.
2.8
van 5
4
Reviews & awards
Loppenhorst
09/09/2015
Deutschland
Geverifieerde koper
Ergonomisch und klingt gut
Sitzt gut in den Ohren und klingt sehr gut. Ist für das Geld sehr wertig verarbeitet und bisher auch stabil.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHE8100BK In-Ear-Kopfhörer
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHE8100BK In-Ear-Kopfhörer
babblegum12
02/09/2015
Deutschland
Sehr guter Klang, extreme Kabelgeräusche
Wie die Stiftung Warentest schon feststellte, ein sehr guter Klang (kann mit 50-70€ In-Ears mithalten), wie beworben sehr basslastig, aber kein undifferenzierter/matschiger Bass. Die ovalen Tonröhren führen tatsächlich zu einem besserem Halt im Ohr als die normalerweise runden vorzufindenen Tonröhren. Leider haben die Kopfhörer auch extreme Kabelgeräusche, man braucht ohne zu übertreiben nur ein- und auszuatmen und die Eigengeräusche des Kabels übertönen alles...warum setzt Philips keine verdrillten Kabel oder eine Kabelführung hinter den Ohren ein (wie manch anderer Hersteller), die das Problem reduzieren? Schade!
Deze review is gemaakt voor SHE8100SL InEar-Kopfhörer
Deze review is gemaakt voor SHE8100SL InEar-Kopfhörer
Dustin
03/03/2016
Deutschland
Wunderbare Sound-Qualität, doch schon nach zwei Monaten Gebrauch kaputt.
Ich habe mir diese In-Ear Kopfhörer ,vor 2 Monaten in einem Elektronik-Geschäft in meiner Umgebung gekauft. Ich war über den guten Klang, den diese Kopfhörer boten begeistert. Jedoch gingen sie nun vor kurzem kaputt (der rechte Kopfhörer ist nun viel leiser als der Linke), das bedeutet, dass sie nur 2 Monate hielten, was für mich keine gute Leistung ist.
Deze review is gemaakt voor SHE8100BS In-Ear-Kopfhörer
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