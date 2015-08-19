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Niet meer leverbaar

Oordopjes

SHE3900PK/00

4.2

| (5) Reviews & awards | 80% beveelt dit product aan

Rijke bas

De premium oordopjes bieden de bas, het comfort en de looks. De efficiënte luidsprekerdrivers produceren krachtig geluid. De ovale buizen zijn verkrijgbaar in drie capmaten voor een optimale pasvorm en diepe bas. De gemetaliseerde vacuümbehuizing geeft het geheel een stijlvolle uitstraling.

Bekijk alle voordelen

Uw muziek klinkt beter dankzij de ovale geluidsbuis

Rijke bas

  • Roze

Zachte siliconen oorcaps in 3 maten voor een perfecte pasvorm

Zachte siliconen oorcaps in 3 maten voor een perfecte pasvorm

Caps zijn beschikbaar in 3 verschillende maten (klein, middelgroot en groot) voor een perfecte pasvorm.

Compacte efficiënte luidsprekers voor een krachtig geluid en rijke bas

Compacte efficiënte luidsprekers voor een krachtig geluid en rijke bas

Compacte efficiënte luidsprekers zorgen voor een perfecte pasvorm en produceren een nauwkeurig geluid met rijke bas voor extra veel luisterplezier.

Ergonomische ovale buis zorgt voor een optimale pasvorm en draagcomfort

Technische specificaties

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Recensies

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4.2

van 5

5

Reviews & awards

80%

beveelt dit product aan

4
3
2

19/08/2015

United Kingdom

United Kingdom

Geverifieerde koper

A good example of a decent headphone.

This product is mainly useful for the jack so it can be used in most electronic items in order to play music. Decibel level no problem and can also be used as a hands free on most smartphones. So, in conclusion, does a great job of letting you play your music and also has lasted for over two years in my case.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHE3900WT In-Ear Headphones

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHE3900WT In-Ear Headphones

20/07/2016

Deutschland

Deutschland

Einfach nur Super

Diese Kopfhörer haben einen satten, klaren Bass und Sound. Ich habe sie bereits das zweite mal gekauft, da ich das erste Paar verloren habe, jedoch war es das aufjedenfall wert. Jedoch könnte das Kabel vieleicht ein Ticken kreativer sein

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Deze review is gemaakt voor SHE3900BK In-Ear-Kopfhörer

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHE3900BK In-Ear-Kopfhörer

25/09/2014

Deutschland

Deutschland

Die besten kleinsten Kopfhörer

Hallo, ich habe diese Kopfhörer seit mittlerweile 4 Jahren und sie funktionieren immernoch einwandfrei. Leider habe ich neulich den rechten Kopfhörer abgerissen, aber das macht gar nichts, denn der linke Kopfhörer läuft immernoch problemlos weiter :-) Alle Daumen hoch. Diese Kopfhörer sind schön klein, dezent, unauffällig, sitzen perfekt und haben einen fantastischen Klang.

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Deze review is gemaakt voor SHE3900BK In-Ear-Kopfhörer

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHE3900BK In-Ear-Kopfhörer

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