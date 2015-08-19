Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Niet meer leverbaar
Rijke bas
De premium oordopjes bieden de bas, het comfort en de looks. De efficiënte luidsprekerdrivers produceren krachtig geluid. De ovale buizen zijn verkrijgbaar in drie capmaten voor een optimale pasvorm en diepe bas. De gemetaliseerde vacuümbehuizing geeft het geheel een stijlvolle uitstraling.
Blauw
Caps zijn beschikbaar in 3 verschillende maten (klein, middelgroot en groot) voor een perfecte pasvorm.
De drukontlasting zorgt voor een veilig maar toch flexibel verbindingspunt tussen de kabel van de hoofdtelefoon en de stekker.
Compacte efficiënte luidsprekers zorgen voor een perfecte pasvorm en produceren een nauwkeurig geluid met rijke bas voor extra veel luisterplezier.
4.2
van 5
5
Reviews & awards
80%
beveelt dit product aan
Matrese
19/08/2015
United Kingdom
Geverifieerde koper
A good example of a decent headphone.
This product is mainly useful for the jack so it can be used in most electronic items in order to play music. Decibel level no problem and can also be used as a hands free on most smartphones. So, in conclusion, does a great job of letting you play your music and also has lasted for over two years in my case.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHE3900WT In-Ear Headphones
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHE3900WT In-Ear Headphones
Dennis16
20/07/2016
Deutschland
Einfach nur Super
Diese Kopfhörer haben einen satten, klaren Bass und Sound. Ich habe sie bereits das zweite mal gekauft, da ich das erste Paar verloren habe, jedoch war es das aufjedenfall wert. Jedoch könnte das Kabel vieleicht ein Ticken kreativer sein
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHE3900BK In-Ear-Kopfhörer
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHE3900BK In-Ear-Kopfhörer
Kaki
25/09/2014
Deutschland
Die besten kleinsten Kopfhörer
Hallo, ich habe diese Kopfhörer seit mittlerweile 4 Jahren und sie funktionieren immernoch einwandfrei. Leider habe ich neulich den rechten Kopfhörer abgerissen, aber das macht gar nichts, denn der linke Kopfhörer läuft immernoch problemlos weiter :-) Alle Daumen hoch. Diese Kopfhörer sind schön klein, dezent, unauffällig, sitzen perfekt und haben einen fantastischen Klang.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHE3900BK In-Ear-Kopfhörer
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHE3900BK In-Ear-Kopfhörer