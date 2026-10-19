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Niet meer leverbaar

Hoofdtelefoons met microfoon

SHE3855RG/00

Verkrijgbaar in

Goudkleurig
Goudkleurig
Rood
Rood
Zilver
Zilver
Zilvergrijs
Zilvergrijs

Heldere beats, krachtige bas

De stijlvolle Philips Chromz-oordopjes bieden een krachtige bas, comfort en een mooie uitstraling. Met een onder vacuüm gemetalliseerde, matte coating in meerdere kleuropties die passen bij de iPhone 6S.

Bekijk alle voordelen

Hoogwaardige onder vacuüm gemetalliseerde matte afwerking

Heldere beats, krachtige bas

  • Drivers van 8,6 mm/gesloten achterzijde

  • Oortelefoon

Krachtige drivers voor helder geluid met krachtige bas

Krachtige drivers voor helder geluid met krachtige bas

De Philips Chromz-oortelefoon heeft krachtige luidsprekers in een compact ontwerp voor een perfecte pasvorm met helder geluid en krachtige bassen.

Ovale geluidsbuis zorgt voor een ergonomisch comfortabele pasvorm

Ovale geluidsbuis zorgt voor een ergonomisch comfortabele pasvorm

Ovale geluidsbuis zorgt voor een ergonomisch comfort door zich aan te passen aan de vorm van uw oor.

3 verwisselbare rubberen oorcaps voor een optimale pasvorm

3 verwisselbare rubberen oorcaps voor een optimale pasvorm

Oorcaps zijn beschikbaar in 3 verschillende maten (klein, middelgroot en groot) voor een perfecte pasvorm.

Technische specificaties

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