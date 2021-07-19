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Niet meer leverbaar
SHC5200/10
FM-transmissie
Comfortabele pasvorm
Tot 14 uur afspeeltijd
De luidspreker van 32 mm is een compact maar krachtig element dat storingsvrij geluid geeft zonder dat hier ingangsvermogen voor nodig is.
Doorgaans kunnen hoofdtelefoons die buitenshuis worden gedragen, worden aangepast door de hoofdband uit te schuiven. Dit kan onhandig zijn, omdat u dit in de meeste gevallen elke keer moet aanpassen als u de hoofdtelefoon gebruikt. Met de flexibele, zelfinstellende binnenhoofdband van deze hoofdtelefoon kunt u nu sneller en eenvoudiger van uw muziek genieten. De hoofdtelefoon past zich automatisch aan uw hoofd aan.
De duurzame, lichtgewicht kwaliteitsmaterialen van deze Philips hoofdtelefoons zorgen voor meer comfort zodat u ze langer kunt dragen.
3.3
van 5
83
Reviews & awards
Darkfalcon1965
19/07/2021
Nederland
Geverifieerde koper
Uitstekend product en subliem geluid
Ik ben nogal kritisch wat geluid betreft, maar de draadloze koptelefoon is gewoon uitmuntend
Voordelen
Comfortabel
Nadelen
De oorkussens worden snel vuil
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHC5200 Draadloze HiFi-hoofdtelefoon
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHC5200 Draadloze HiFi-hoofdtelefoon
Marco Lückers
08/06/2021
Nederland
Wederom uitstekend product
Deze draadloze FM koptelefoon gekocht als"collega" van de SHC8535/10 , welke ook nog steeds uitstekend werkt.Maar door jarenlang intensief gebruik ziet die er niet meer zo goed uit.
Voordelen
Uitstekend geluid en zit comfortabel
Nadelen
Audio input kabel is erg kort en kan niet vervangen worden door langer exemplaar
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHC5200 Draadloze HiFi-hoofdtelefoon
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHC5200 Draadloze HiFi-hoofdtelefoon
Manxjc
17/01/2024
United Kingdom
Geverifieerde koper
Easy listening.
I am hard of hearing so usually when watching TV I have to higher the volume. This causes the rest of the family to complain that it is too loud. Now with using these head phones all is piece & quiet & we all enjoy listening to the TV. They are very good, light weight & easy to adjust.
Voordelen
Light weight, easy to adjust volume.
Nadelen
None found so far.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHC5200 Wireless Hi-Fi Headphone
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHC5200 Wireless Hi-Fi Headphone