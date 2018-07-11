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  • Ultralicht. Groots geluid.
  • Ultralicht. Groots geluid.
  • Ultralicht. Groots geluid.
  • Ultralicht. Groots geluid.
  • Ultralicht. Groots geluid.
  • Ultralicht. Groots geluid.
  • Ultralicht. Groots geluid.
  • Ultralicht. Groots geluid.
  • Ultralicht. Groots geluid.
  • Ultralicht. Groots geluid.
  • Ultralicht. Groots geluid.
  • Ultralicht. Groots geluid.
  • Ultralicht. Groots geluid.
  • Ultralicht. Groots geluid.
  • Ultralicht. Groots geluid.
  • Ultralicht. Groots geluid.

Niet meer leverbaar

Draadloze Bluetooth®-hoofdtelefoon

SHB4205WT/00

3.7
| (13) Reviews & awards
Ultralicht. Groots geluid.
Ontdek hoe gewichtloze vrijheid voelt. U zit niet meer vast aan een kabel. De Philips Flite Hyprlite draadloze hoofdtelefoon met nekband is zo slank en licht dat u hem nauwelijks in uw oren voelt.
Bekijk alle voordelen

Ultralichte hoofdtelefoon

Ultralicht. Groots geluid.

  • 12,2 mm drivers/open achterkant

  • Oortelefoon

Mooie metalen glanzende accenten

Mooie metalen glanzende accenten

Iconisch design met frisse, moderne glanzende accenten.

Afstandsbediening voor handsfree bellen en muziek

Afstandsbediening voor handsfree bellen en muziek

Met de gebruiksvriendelijke afstandsbediening kunt u nummers afspelen/pauzeren en oproepen beantwoorden met een eenvoudige druk op de knop.

Basbuis voor diepe bastonen

Basbuis voor diepe bastonen

Innovatieve basbuizen in de oorschelp zorgen voor een grotere luchtstroom voor diepe, rijke bassen.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

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Recensies

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3.7

van 5

13

Reviews & awards

3

11/07/2018

Nederland

Nederland

Philips Bluetooth hoofdtelefoon

Dit is een prachtige bluetooth hoofdtelefoon die er niet alleen mooi uitziet en waar een mooi geluid uit komt maar ook makkelijk is in de bediening. De accu gaat lang mee.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHB4205WT Draadloze Bluetooth®-hoofdtelefoon

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHB4205WT Draadloze Bluetooth®-hoofdtelefoon

26/04/2020

Deutschland

Deutschland

Angenehmer Tragekomfort

Eine der weniger Kopfhörer, die gut im Ohr sitzen und auch nach längerem hören nicht unangenehm werden!

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHB4205WT Kabellose Bluetooth®-Kopfhörer

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHB4205WT Kabellose Bluetooth®-Kopfhörer

17/04/2020

Deutschland

Deutschland

Bester Kopfhörer zum Joggen und Arbeiten

Super Akkulaufzeit. Super halt. Kein verlieren der Kopfhörer. Haben bereits zwei davon.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHB4205WT Kabellose Bluetooth®-Kopfhörer

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHB4205WT Kabellose Bluetooth®-Kopfhörer

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