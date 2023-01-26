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2 flessen
330 ml
Speen met snelle toevoer
6 m+
De Natuurlijke Zuigreflex-speen past bij het natuurlijke drinkritme van je baby, waardoor je borstvoeding en flesvoeding eenvoudig kunt combineren. De speen heeft een unieke opening die alleen melk doorlaat als de baby actief aan het drinken is. Dus als de baby pauzeert om te slikken en ademen, stopt de melk ook.
De brede, zachte en flexibele speen is ontworpen om de vorm en het gevoel van een borst na te bootsen, zodat je je baby comfortabel kan aanleggen en voeden.
Het antikrampjesventiel is ontworpen om te voorkomen dat er lucht in het buikje van je baby terechtkomt tijdens het drinken, om krampjes en ongemak te helpen verminderen.
4.8
van 5
235
Reviews & awards
99%
beveelt dit product aan
Sofie__
26/01/2023
Nederland
Onderdeel van promotie
Hygiënisch en duurzaam
Fijne glazen fles. Hierdoor nog beter schoon te maken. Speen is uitstekend.
Voordelen
Weinig lucht, goede speen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Natural Response SCY906/01 Babyfles
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Natural Response SCY906/01 Babyfles
Detester007
26/01/2023
Nederland
Onderdeel van promotie
Fijne fles
Een zeer fijne fles. Zowel het formaat, de vorm en de speen sluiten goed aan bij onze kleine. Perfect!
Voordelen
Formaat, vorm en speen
Nadelen
-
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Natural Response SCY906/01 Babyfles
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Natural Response SCY906/01 Babyfles
Amstelveen
23/01/2023
Nederland
Onderdeel van promotie
Uitstekend!
Heb deze fles samen met andere flessen mogen ontvangen om te testen. Deze fles is ronduit perfect voor onze dochter die borstvoeding krijgt. Had veel eerder philips moeten aanschaffen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Natural Response SCY906/01 Babyfles
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Natural Response SCY906/01 Babyfles
Op basis van een online tevredenheidsonderzoek gehouden onder 10.109 gebruikers wereldwijd van merken en producten voor moeder en kind in 2023.
0% BPA, volgens EU-richtlijn 10/2011