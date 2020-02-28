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  • Stomen, blenden, ontdooien en verwarmen
  • Stomen, blenden, ontdooien en verwarmen
  • Stomen, blenden, ontdooien en verwarmen
  • Stomen, blenden, ontdooien en verwarmen
  • Stomen, blenden, ontdooien en verwarmen
  • Stomen, blenden, ontdooien en verwarmen
  • Stomen, blenden, ontdooien en verwarmen
  • Stomen, blenden, ontdooien en verwarmen
  • Stomen, blenden, ontdooien en verwarmen
  • Stomen, blenden, ontdooien en verwarmen
  • Stomen, blenden, ontdooien en verwarmen
  • Stomen, blenden, ontdooien en verwarmen
  • Stomen, blenden, ontdooien en verwarmen
  • Stomen, blenden, ontdooien en verwarmen
  • Stomen, blenden, ontdooien en verwarmen
  • Stomen, blenden, ontdooien en verwarmen

Philips Avent Premium4-in-1 stomer/blender

SCF883/01

4.2
| (469) Reviews & awards | 83% beveelt dit product aan
Stomen, blenden, ontdooien en verwarmen
Wij begrijpen dat gezonde voeding essentieel is voor een gezonde ontwikkeling van je baby. Met de gezonde babyvoedingmaker van Philips Avent maak je zelf heerlijke maaltijden, afgestemd op de behoeften van je baby, heel eenvoudig.
Bekijk alle voordelen
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merk aanbevolen door moeders wereldwijd1

Bereid meerdere voedzame babymaaltijden

Stomen, blenden, ontdooien en verwarmen

  • Gezond stomen

  • Stomen en blenden in één kan

  • Gemakkelijk ontdooien en opnieuw opwarmen, makkelijk te gebruiken en schoon te maken

  • Eenvoudig te gebruiken en schoon te maken

  • Voedingsadvies en recepten

Een unieke manier van stomen om voedingsstoffen te behouden

Een unieke manier van stomen om voedingsstoffen te behouden

Stomen is een gezonde manier van koken. Onze technologie zorgt ervoor dat de stoom van beneden naar boven circuleert, waardoor alle ingrediënten gelijkmatig worden gegaard zonder te koken. De voedzame kracht, textuur en het kookvocht blijven behouden tijdens het mengen.

Van bereiden tot serveren met één handige kan

Van bereiden tot serveren met één handige kan

Eén kan biedt alle benodigdheden voor een voedzame babymaaltijd. Je hoort een pieptoon zodra de ingrediënten zijn gestoomd. Til de kan gewoon op, draai hem om en vergrendel hem om het gestoomde voedsel naar wens te mixen.

Geschikt voor elke voedingsfase, van gepureerd tot grof

Geschikt voor elke voedingsfase, van gepureerd tot grof

Van groenten en fruit zeer fijn mengen tot ingrediënten combineren, en zelfs zorgen voor wat grovere texturen. Onze 4-in-1 gezonde-babyvoedingmaker ondersteunt elke stap.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Reserveonderdelen of accessoires

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Onderdelen en accessoires

Recensies

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4.2

van 5

469

Reviews & awards

83%

beveelt dit product aan

28/02/2020

België

België

Geverifieerde koper

Perfecte werking

Philips heeft mijn toestel snel vervangen. Ik vind dit echt een top service.

Voordelen

Makkelijk in gebruik

Nadelen

Veel afwas :)

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF881/01 4-in-1 gezonde babyvoedingmaker

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF881/01 4-in-1 gezonde babyvoedingmaker

08/02/2025

Nederland

Nederland

Helemaal blij

Goede service van philips, heel vriendelijk en echt klant gericht + snelle levering. Het is een ideaal apparaat voor baby hapjes te maken. Ik raad iedereen dit product aan!

Voordelen

10

Nadelen

0

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Premium SCF883/01 4-in-1 stomer/blender

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Premium SCF883/01 4-in-1 stomer/blender

20/07/2020

Nederland

Nederland

Philips-medewerker

tijdsbesparen en gezond

[Employee of philipsglobal] we hebben dit apparaat 1,5 jaar voor ons dochtertje gebruikt en hebben het onze vrienden ook aangeraden, was ff uitzoeken in begin hoe het precies werkte, ook verkleurden sommige plastic onderdelen na enkele maanden maar dat was voor ons bijzaak. Eten maken kost geen tijd, groenten snijden, water toevoegen en kwartier later gaar en klaar op juiste temperatuur. het heeft ons veel werk uit handen genomen en heeft gedurende 1,5 jaar altijd goed gewerkt

Voordelen

duurzaam

Nadelen

gebruikershandleiding te omslachtig

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Premium SCF885/01 4-in-1 stomer/blender

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Premium SCF885/01 4-in-1 stomer/blender

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  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
  • Tips voor een gezonde levensstijl.
Voorwaarden

  1. Gebaseerd op een wereldwijd online tevredenheidsonderzoek, uitgevoerd in 2024 onder 8.139 gebruikers van merken en producten voor moeder- en kinderverzorging. 

  1. Tijdens de overgangsperiode kun je de oude verpakking of de nieuwe verpakking op basis van papier ontvangen