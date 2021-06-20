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Niet meer leverbaar

Philips AventBewaarkannen voor verse voeding

SCF876/02

3.3

| (4) Reviews & awards | 100% beveelt dit product aan

Eenvoudig verse maaltijden bewaren

Ontworpen voor de Philips Avent 4-in-1 gezonde babyvoedingmaker. Moeiteloos opdelen, bewaren, ontdooien en verwarmen van voedzame babymaaltijden.

Bekijk alle voordelen
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merk aanbevolen door moeders wereldwijd1

Eenvoudig verse maaltijden bewaren

  • 2 herbruikbare bewaarkannen

  • Voor gezonde babyvoedingmaker

Moeiteloos je bewaarde maaltijden ontdooien of verwarmen

Moeiteloos je bewaarde maaltijden ontdooien of verwarmen

Ontworpen voor de Philips Avent 4-in-1 gezonde babyvoedingmaker. Moeiteloos ontdooien of verwarmen van bewaarde babymaaltijden.

Bewaar de juiste portie voor je opgroeiende peuter

Bewaar de juiste portie voor je opgroeiende peuter

Bewaar de juiste portie voor je opgroeiende peuter.

De afgesloten deksels behouden smaak en frisheid

De afgesloten deksels behouden smaak en frisheid.

Technische specificaties

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Recensies

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3.3

van 5

4

Reviews & awards

100%

beveelt dit product aan

4
1

20/06/2021

Italia

Italia

Geverifieerde koper

Prodotto eccellente

Sono riuscito ad acquistare il prodotto a un buon prezzo. Rispetta tutte le caratteristiche attese. Lo consiglierei

Voordelen

Qualità, prezzo

Nadelen

Recipiente con becco poco pronunciato

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF876/02 Recipienti per conservare alimenti freschi

Datum gebruik 2020-05-20

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF876/02 Recipienti per conservare alimenti freschi

Datum gebruik 2020-05-20

20/10/2026

Deutschland

Deutschland

Super, aber man braucht mehr

Man sollte Sie einzeln zukaufen können oder eben mehr als einen in den Karton packen.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF876/02 Becher zur Nahrungsaufbewahrung

Datum gebruik 2026-10-07

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF876/02 Becher zur Nahrungsaufbewahrung

Datum gebruik 2026-10-07

29/01/2024

Deutschland

Deutschland

Kein Nachkaufen möglich

Ich habe den 4in1 Nahrungszubereiter und beim Zubehör war nur eine kleine Aufbewahrungsschale dabei, also wollte ich jetzt wenigstens noch eine zweite größere um größere Portionen aufzutauen, jedoch ist dies nicht mehr möglich. Warum verkauft man ein solches Gerät und kann das Zubehör zum erwärmen und auftauen nicht zukaufen? Was soll ich denn machen wenn der Behälter angenommen kaputt geht?

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF876/02 Becher zur Nahrungsaufbewahrung

Datum gebruik 2022-12-29

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF876/02 Becher zur Nahrungsaufbewahrung

Datum gebruik 2022-12-29

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  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
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Voorwaarden

  1. Gebaseerd op een wereldwijd online tevredenheidsonderzoek, uitgevoerd in 2024 onder 8.139 gebruikers van merken en producten voor moeder- en kinderverzorging. 