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  • Gezond stomen en eenvoudig blenden
  • Gezond stomen en eenvoudig blenden
  • Gezond stomen en eenvoudig blenden
  • Gezond stomen en eenvoudig blenden
  • Gezond stomen en eenvoudig blenden
  • Gezond stomen en eenvoudig blenden
  • Gezond stomen en eenvoudig blenden
  • Gezond stomen en eenvoudig blenden
  • Gezond stomen en eenvoudig blenden
  • Gezond stomen en eenvoudig blenden
  • Gezond stomen en eenvoudig blenden
  • Gezond stomen en eenvoudig blenden
  • Gezond stomen en eenvoudig blenden
  • Gezond stomen en eenvoudig blenden
  • Gezond stomen en eenvoudig blenden
  • Gezond stomen en eenvoudig blenden
  • Gezond stomen en eenvoudig blenden
  • Gezond stomen en eenvoudig blenden
  • Gezond stomen en eenvoudig blenden
  • Gezond stomen en eenvoudig blenden

Niet meer leverbaar

Advanced2-in-1 stomer/blender

SCF870/20

4.1
| (223) Reviews & awards | 83% beveelt dit product aan
Gezond stomen en eenvoudig blenden
Zelf voedzame babymaaltijden maken, wordt een koud kunstje met de Philips Avent 2-in-1 stomer-en-blender. Stoom eerst fruit, groente, vis of vlees, en draai vervolgens de kan om als je het voedsel wilt mengen zonder iets over te scheppen.
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merk aanbevolen door moeders wereldwijd1

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Digitale flesverwarmer

Digitale flesverwarmer

SCF260/37

Gezonde babyvoedingmaker voor voedzame babymaaltijden

Gezond stomen en eenvoudig blenden

  • Gezond stomen

  • Stomen en blenden in één kan

  • Eenvoudig te gebruiken en schoon te maken

  • Voedingsadvies en recepten

Een unieke manier van stomen om gezond te koken

Een unieke manier van stomen om gezond te koken

Stomen is een gezonde manier van koken. Onze technologie zorgt ervoor dat de stoom van beneden naar boven circuleert, waardoor alle ingrediënten gelijkmatig worden gegaard zonder te koken. De voedzame kracht, textuur en het kookvocht blijven behouden tijdens het mengen.

Van bereiden tot serveren met één handige kan

Van bereiden tot serveren met één handige kan

Eén kan biedt alle benodigdheden voor een voedzame babymaaltijd. Je hoort een pieptoon zodra de ingrediënten zijn gestoomd. Til de kan gewoon op, draai hem om en vergrendel hem om het gestoomde voedsel naar wens te mixen.

Geschikt voor elke voedingsfase, van gepureerd tot grof

Geschikt voor elke voedingsfase, van gepureerd tot grof

Van zeer fijn gemengde groenten en fruit tot het combineren van vlees, vis en peulvruchten en uiteindelijk wat grovere texturen. Met onze 2-in-1 gezonde babyvoedingmaker kun je tijdens elke fase in het leven van je baby gevarieerde voeding bereiden.

Technische specificaties

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Reserveonderdelen of accessoires

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Onderdelen en accessoires

Recensies

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4.1

van 5

223

Reviews & awards

83%

beveelt dit product aan

25/10/2012

België

België

Erg praktisch om voeding mee te bereiden. Met een paar verbeterpunten wordt de volgende versie makkelijker te reinigen.

Erg handig om eten klaar te maken. Echt een absolute aanrader. Qua reiniging zou ik de makers aanbevelen om het waterreservoir uitneembaar te maken zodat het mee in de vaatwasser kan. Het groene dekseltje is iets moeilijker los te krijgen van het witte deksel. Maar al bij al is het een prima toestel, en hopelijk is de volgende versie nog handiger! Dank je wel Avent!

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Advanced SCF870/20 2-in-1 stomer/blender

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Advanced SCF870/20 2-in-1 stomer/blender

30/01/2017

Nederland

Nederland

Goed apparaat, zolang ie 't doet!

We hebben het apparaat gebruikt voor ons eerste kindje. Daarna heeft ie een jaar in de kast gestaan. Nu gebruikt voor ons 2e kindje.. maar helaas maar voor zeer korte tijd. De garantie is verlopen. Effectief maar ongeveer 3 maanden gebruikt. Philips gebeld, maar die kunnen slechts 20% korting geven op een nieuw apparaat! Valt tegen van Philips! En.. dit verhaal lees is meerdere keren bij de reviews.

Deze review is gemaakt voor Advanced SCF870/20 2-in-1 stomer/blender

Deze review is gemaakt voor Advanced SCF870/20 2-in-1 stomer/blender

26/08/2014

Nederland

Nederland

zeer handig apparaat

fruit & groenten. alles zo vers en snel voor je kleintje zo eet de kleine al snel met de pot mee, alleen dan op zijn niveau afgestemd en in de stomer. ik gebruik hem nu voor de tweede ronde en het werkt gewoon super!

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Advanced SCF870/20 2-in-1 stomer/blender

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Advanced SCF870/20 2-in-1 stomer/blender

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  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
  • Tips voor een gezonde levensstijl.
Voorwaarden

  1. Gebaseerd op een wereldwijd online tevredenheidsonderzoek, uitgevoerd in 2024 onder 8.139 gebruikers van merken en producten voor moeder- en kinderverzorging. 